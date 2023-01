Verdener Hirtenhaus birgt viele Geschichten

+ © Markus Wienken Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Pastor Christian Wietfeldt (Mitte) brachte das Bild zurück, das über viele Jahre im Hirtenhaus hing. Nun soll es restauriert und an alter Stelle aufgehängt werden, so der Plan von Christina Hartmann und Wilhelm Haase-Bruns vom Verdener Imkerverein. © Markus Wienken

Ein uraltes Haus auf den Allerwiesen, ein Ölbild aus längst vergangenen Tagen, Abenteurer in der Domgemeinde...das Bienenzentrum birgt viel Geschichten

Verden – Alles picobello im ehemaligen Hirtenhaus, auf den Allerwiesen. Gegenüber von Dom und Andreaskirche, auf der anderen Seite des Flusses, haben sich die Verdener Imker mit ihren Bienen häuslich eingerichtet. Ein feines Zuhause, wachgeküsst aus dem Dornröschenschlaf, jetzt eine kleine Imkerei, möbliert und sogar mit Ofen. An den weißen Wänden fehlt vielleicht noch das eine oder andere Schmuckstück. Pastor Christian Wietfeldt, ehemals Diakon der Domgemeinde, hält eins in seinen Händen. „Ein Ölbild, passt wie gemalt, und es kehrt dahin zurück, wo es – irgendwie – schon immer hing und hingehört“, freut sich Imker Wilhelm Haase-Bruns.

Verdener Hirtenhaus ein Treffpunkt für die Jugend der Domgemeinde

Das Hirtenhaus, wie es im Volksmund seit vielen Jahrzehnten genannt wird, birgt unzählige Geschichten, mal mehr, mal weniger nah an der Wahrheit. Ist die eine geschrieben, öffnet sich oftmals ein weiteres Türchen, wo die nächste Erinnerung wartet. So, wie die von Pastor Christian Wietfeldt. Als junger Diakon kam er im Jahr 2005 nach Verden zur Domgemeinde. Die Arbeit mit Jugendlichen, ein bisschen Abenteuerlust verbunden mit einem Spaziergang an die Aller, Wietfeldts Blick fiel auf die andere Seite des Ufers, wo das Hirtenhaus vor sich hin schlummerte. „Für die Kinder, für die Jugendlichen war das ein idealer Treffpunkt“, fand der Diakon. „Nahe bei der Gemeinde, zu Fuß zu erreichen und eben doch weit weg, weil die Aller dazwischen liegt“, erinnert sich Wietfeldt. Mit dem Hausbesitzer, der Realgemeinde, wurde sich die Domgemeinde einig und so durfte der Diakon mit seinen Jugendgruppen auf dem Gelände und in dem Haus walten und schalten wie sie wollten.

Weder Wasser noch Strom - aber Abenteuer im Verdener Hirtenhaus

Die letzten Bewohner in den 1960er-Jahren ausgezogen, das Haus eine – mit Verlaub – Bruchbude, war das aber den Kindern und Jugendlichen völlig egal. „Genau das, dazu weder fließend Wasser noch Strom, hatte den Charme des Abenteuers.“

+ Hat sein Äußeres immer mal wieder verändert: das Hirtenhaus in den Verdener Allerwiesen auf einem © Sammlung VAZ/Wienken

Die Bude wurde, soweit möglich, in Schuss gehalten und mit Leben gefüllt. Das muss sich wohl herumgesprochen haben, denn eines Tages klingelte es bei Wietfeldt, in seinem Büro der Domgemeinde, an der Tür. Eine ältere Frau stand davor, in der Hand ein Bild. Wietfeldt brauchte nicht lange um zu erkennen, dass die Darstellung, in Öl gemalt, das Hirtenhaus, wie es mal vor vielen Jahrzehnten ausgesehen haben muss, zeigt. „Doch wie es in den Besitz der Familie gekommen war und woher das Bild stammte, konnte die Frau mir nicht sagen. Sie hat es mir geschenkt“, sagt Wietfeldt.

Ölbild mit dem Haus als Geschenk an den Verdener Diakon

So richtig wusste der Diakon zunächst nicht, was er mit dem „Geschenk“ anfangen sollte. Außer von ideellem schien der Wert ansonsten eher gering, einen geeigneten Platz, weil auch schon damals ramponiert, fand Wietfeldt in seinem direkten Umfeld auch nicht. Fündig wurde er dann doch, guckte auf das andere Ufer der Aller – und nahm das Bild mit zum nächsten Treffen ins Hirtenhaus. „Da haben wir es dann im Jahr 2006 über den Ofen gehängt.“ Zehn Jahre, mal mehr, mal weniger beachtet, behielt es seinen Platz an der Wand. Dann war Schluss mit dem Jugendtreff in der alten Bude. „Immer wieder Vandalismus, die Lust, die Schäden zu reparieren, das Drumherum halbwegs in Schuss zu halten, ging verloren“, erinnert sich Wietfeldt. Bevor er im Jahre 2016 den Schlüssel ein letztes Mal umdrehte, nahm er – auch aus Anhänglichkeit – das Bild an sich.

Wietfeldt ist, nachdem er als Diakon die Domgemeinde 2021 verlassen hat, mittlerweile Pastor in Brockel, im Landkreis Rotenburg. Das Bild vom Hirtenhaus war mit ihm weiter und dorthin gezogen, schlummerte in einer Umzugskiste vor sich hin – schien auf eine Rückkehr nach Verden zu warten. Der Zeitpunkt war gekommen, als die Verdener Imker das Haus von Grund auf sanierten und mit ihrem Bienenzentrum Quartier machten. Wietfeldt, selbst Imker, nahm Kontakt zu Wilhelm Haase-Bruns auf. „Ich hab’ da was“, so die Botschaft. Schnell war der Deal perfekt, weil Imker Haase-Bruns begeistert war. Und: den Weg nach Verden kannte der Pastor ja noch.

Das Bild mit dem Hirtenhaus und der Hönischer Mühle

Die Frage bleibt natürlich, ob es sich bei dem Motiv tatsächlich um das sogenannte Hirtenhaus handelt? Wilhelm Haase-Bruns hat das keine Ruhe gelassen. Der Imker eilte mit dem Ölbild in der Hand auf die andere Uferseite, warf ein Blick durch die dichten Büsche. Gemeinsam saß er mit Wietfeldt vor dem Motiv: „Doch, doch, das passt, hier, den Anbau haben wir weggerissen, dann davor das Boot in der Aller“, so die Spekulationen. „Ja, und dann da hinten, am Deich, die Hönischer Mühle, abgebrannt in den 1980er-Jahren.“

Haase-Bruns wollte ganz sicher gehen, guckte auf die Signatur, wo sich ein Maler namens Fiedler als Urheber des Werkes zu erkennen gab. Der Imker nahm Kontakt zum gleichnamigen Verdener Unternehmen auf und erfuhr mehr über Bild und den Künstler: „Gemalt hat das Bild Fritz Fiedler. Er war in den 1930er-Jahren mit seiner Staffelei an der Aller unterwegs, und muss gegenüber, auf der anderen Seite, am Verdener Bollwerk gesessen haben.“ Könnte also auch passen.

Das Kunstwerk ist zurück im Hirtenhaus an der Aller

„Das Kunstwerk ist zurück im Hirtenhaus an der Aller – also alles picobello!? – Fast! „Mit dem Bild, da geht noch mehr, da muss noch etwas passieren. Bevor wir es an die Wand, an seinen alten Stammplatz über den Ofen hängen, soll nochmal ein bisschen nachgearbeitet werden“, sagt Christina Hartmann vom Imkerverein. Der Rahmen hier und da abgeplatzt und rissig, die Leinwand verzogen, die Oberfläche stark verstaubt. „Schön und etwas größer gerahmt, auf Passepartout, so könnte ich es mir vorstellen.“ Wird gemacht – und zur offiziellen Hängung des Bildes ist an alter Wirkungsstätte auch mit Pastor Christian Wietfeldt zu rechnen.