Blumenwisch in Verden: Endlich Leben auf der Brache

Blick auf das geteilte Grundstück an der Blumenwisch: Platz für zwei Gebäude, darunter auch das Frauenhaus, bietet das Areal.

Die Ruinen an der Blumenwisch in Verden sind weg....nun könnte wieder gebaut werden..nicht an der Stelle, aber nebenan...

Verden – Im Tiefschlaf liegt – gefühlt seit mehr als 100 Jahren – das Grundstück an der Ecke Ritterstraße/Blumenwisch/Hinter der Mauer. Nun könnte sich, vergleichsweise ganz schnell, etwas auf dem leergeräumten Gelände bewegen. Im Ausschuss für Stadtentwicklung gab’s schon mal den Startschuss für die Rahmenbedingungen, für das, was die künftigen Bauträger auf das Gelände stellen dürfen. Für einen Teilbereich liegen bereits Pläne vor.

Grundstück in Verden gefühlt 100 Jahre im Tiefschlaf

Mitten in der Stadt gelegen, die Bebauung dicht an dicht, da müssen vor allem die Größenordnungen stimmen, weil Haus an Haus gebaut wird. Stadtplanerin Stephanie Thies sprach daher von der Notwendigkeit, den alten Bebauungsplan an das Umfeld anzupassen. „Bislang gab es auf dem Gelände keine Höhenbegrenzungen, keine Mindestabstände“, so Thies im Ausschuss am Mittwochabend. Das soll anders werden. Im vorderen Bereich, an der Ecke Ritterstraße/Blumenwisch, da, wo früher die sogenannten Ruinen der „Focke-Häuser“ standen, müsste ein Neubau sich der Höhe des Nachbarhauses, der Seniorenwohnanlage St. Johannis, anpassen. Traufhöhe maximal 10,5 Meter, Gebäudehöhe maximal 15,5 Meter. Das Gelände ist nach wie vor in Privatbesitz. Pläne über ein mögliches Vorhaben liegen, laut Auskunft der Stadt, für diesen Teil des Areals bislang nicht vor. Wird gebaut, dann könnte das Gebäude bis an die Kante der Blumenwisch rücken, dürften im Erdgeschoss Büroräume, aber auch ein Café oder Bistro mit Blick auf die künftige Stadtkante ihren Platz finden. „Gewohnt werden darf erst ab dem ersten Obergeschoss“, erklärte Stephanie Thies. Begrünung von Fassaden, keine Schottergärten, Photovoltaik auf der Südseite des Daches, das Grundstück möglicherweise eingefriedet, auch das wäre machbar. Weil das Grundstück inklusive der ehemaligen Häuser seit Jahrzehnten brach liegt, die Stadt die baufälligen Häuser vor knapp zwei Jahren abreißen ließ und sich bislang nichts tat, bleibe abzuwarten, was und ob gebaut wird. Eine „Übergangslösung“ warf Frank Medenwald spontan in die Runde des Ausschusses. „Vielleicht ein Stadtgarten?“ Drei der grünen Oasen hat die Stadt jüngst eröffnet.

Zwei Grundstücke in Verden - eins gehört der Stadt, das andere ist im Privatbesitz

Die Lösung würde sicherlich die Nachbarin, das St. Johannisheim, freuen. Dort, so heißt es, gebe es nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Einwände, wehre man sich gegen die Bebauung mit maximaler Ausnutzung der Gebäudehöhe. Die Stadtverwaltung sieht die Ablehnung allerdings nicht als begründet an, zumal sich der Neubau am Bestand, darunter eben auch die Seniorenwohnanlage, orientiere.

Verein Frauen helfen Frauen möchte Frauenhaus in Verden bauen

Wird über das eine Eckgrundstück und dessen Zukunft noch spekuliert, ist man beim Nachbarn schon ein Stückchen weiter. Das Gelände an der Ecke Blumenwisch/Hinter der Mauer im „Handtuchformat“ ist im Besitz der Stadt. Mit Rücksicht auf die Nachbarn gegenüber darf die Traufhöhe des Neubaus bei maximal sieben Metern, die Gebäudehöhe bei 14,5 Metern liegen. Bauen möchte da, die Pläne liegen lange auf dem Tisch, der Verein „Frauen helfen Frauen“ das neue Beratungs- und Gewaltschutzzentrum. Mitten in der Stadt soll das Zentrum angesiedelt werden. Die Blumenwisch ist ein idealer Standort und bisher der einzige, an dem die Pläne verwirklichen können, hatte der Verein bei der Vorstellung der Idee vor circa zwei Jahren erklärt. Die Stadt hat für Projekt und Grundstück eine Option erteilt. Die könnte nun im kommenden Jahr mit Leben gefüllt werden.

Verdener Frauenhaus mitten in der Stadt

Dass der Verein an so präsenter Stelle baut, geschieht sehr bewusst. Die Sicherheit für die in Obhut genommenen Frauen solle auf der einen Seite die nahe Öffentlichkeit gewährleisten und andererseits die bauliche Gestaltung, so die Idee. „Eine Architektin hat mit viel Sorgfalt erste Inhalte und eine Konzeption für die Räume vorgestellt“, sagte Ulla Schobert, Leiterin des Verdener Frauenhauses, zu dem Vorhaben. Gebaut werden soll dreigeschossig. Neben Büro- und Beratungsräumen gebe es künftig auch Angebote in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule und zehn Unterkünfte.

Das Projekt dürfte nun Fahrt aufnehmen. „Wird den Änderungen des Bebauungsplans zugestimmt, könnte auf dem Gelände begonnen werden“, sagte Stephanie Thies. Der Ausschuss für Stadtentwicklung machte schon mal einen Haken an den Plan. Der Verwaltungsausschuss muss in der kommenden Woche darüber entscheiden.