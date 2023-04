Frau stürzt in Weser – und treibt auf Stau-Anlage zu

Von: Fabian Raddatz

Rettung in letzter Minute: Als eine Frau bei Verden in die kalte Weser stürzt, reißt die Strömung sie mit. Die Frau treibt auf eine Stau-Anlage zu.

Verden – Dramatische Rettungsaktion in Intschede bei Verden: Eine Frau war am Mittwochvormittag, 5. April 2023, an der Weserwehr ins Wasser gestürzt. Die Strömung war so stark, dass die Hilflose direkt auf eine Stau-Anlage zugetrieben wurde. Mit letzter Kraft konnte sich die Frau an der Staustufe festklammern. Bauarbeiter beobachteten das Drama und wählten den Notruf.

Helfer der DLRG zogen die Frau ins Boot. Im Hintergrund die Stau-Anlage (Weserwehr), auf die die Frau zutrieb. © Christian Butt

Die Männer warfen der Frau Rettungsringe zu. Die DLRG aus Verden traf schnell an der Einsatzstelle ein und ließen ihr Boot ins Wasser. So konnten sie die Frau zügig aus ihrer Notlage retten. Nach einer ersten Behandlung in einem Rettungswagen wurde die Frau in eine Klinik gefahren.

Warum die Frau in die Weser geriet, ist unklar.

