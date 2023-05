Ein Verdener Bischof als Bauherr im Schatten des Doms

Von: Markus Wienken

Blick in die lange Vergangenheit des Gebäudes in der Domstraße 18. Gebaut wurde das Ensemble von Bischof Heinrich. © Sammlung Wolters

Blick in Verdens Geschichte, an die Ecke der Domstraße 18, da, wo zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein Bischof baute....

Verden – Es ist eine präsente Ecke mit einem eindrucksvollen Gebäude, geprägt von einer langen Historie: Die Baugeschichte des Hauses in der Domstraße 18 ist mittlerweile mehrere Jahrhunderte alt. Grundsteinlegung des Gebäudes war zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Heinrich von Hoya wurde 1407 Bischof von Verden, ließ den Hof errichten und dürfte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1441 gewohnt haben.

Historisches Gebäude in Verden trug unterschiedliche Namen

Das Haus trug nachfolgend unterschiedliche Namen, darunter Domdekanei, Hoyaer Hof, Structurhof und Neue Domdekanei. In den nachfolgenden Jahrhunderten wurde immer wieder umgebaut. Die ursprüngliche Hofeinfahrt verlief durch ein mächtiges Tor, das dann zwecks Umnutzung des Gebäudes zugemauert wurde. Auch im Inneren der mächtigen Mauern gab es zahlreiche Veränderungen. Zuletzt nutzte der Kirchenkreis Verden die Räume als Verwaltungssitz, zog im Jahr 2010 aus.

Neubau im Dompark Verden und Sanierung des Altbaus

Mittlerweile sind Gebäude und Gelände im Besitz der Investoren Volker Kamermann und Frank Ehrichs. In dem Strukturhof sollen neun Wohnungen Platz finden. Im rückwärtigen Bereich, im sogenannten Dompark, wird ebenfalls gebaut, steht eine Anlage mit sieben Wohnungen, zwischen 65 bis 105 Quadratmetern groß, vor der Fertigstellung.

Wird neu belebt: Im ehemaligen Verwaltungssitz des Kirchenkreises entstehen Wohnungen. © Markus Wienken

Brand im historischen Bau und Wiederaufbau in Verden

Zur Baugeschichte des Hauses gibt es eine ausführliche Expertise von Dr. Ulfried Müller, die der Kirchenbaudirektor anlässlich geplanter Umbauten bereits im Jahr 2014 vorlegte. Darin heißt es: „Das Haus in der Domstraße 18 ist ein Baudenkmal ersten Ranges. Es wird angesichts seiner großformatigen Fenster auf der Ostseite zum Dom und zur St. Andreaskirche hin als ein repräsentatives Bauwerk des 17./18. Jahrhunderts angesehen“, so der Experte. Das genaue Aufmaß des Baubestandes und viele Untersuchungen am Mauerwerk und am Holzwerk ließen Müller zu dem Schluss kommen, dass den Kern des Hauses 1 ursprünglich ein gotischer „Palast“ aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts beherbergte. Vermutlich ein Feuer zerstörte das Haupthaus gegen 1585. Im Zuge des Wiederaufbaus wurde der mittelalterliche Bau nach Norden um fünf Meter verlängert. Ihm folgte um 1700 mit Haus zwei ein weiterer Anbau am Südende, mit der auch der Hauptzugang einen anderen Platz fand.