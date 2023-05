Innerhalb weniger Stunden: Gleich zwei Raub-Überfälle im Landkreis Verden

Von: Marcel Prigge

Im Landkreis Verden haben sich innerhalb weniger Stunden gleich zwei Raub-Überfälle ereignet. In einem Fall war der Täter erfolgreich.

Landkreis Verden – Ein gelungener und ein gescheiterter Raub-Überfall innerhalb von wenigen Stunden beschäftigt zurzeit die Polizei Verden. In Achim versuchte ein Unbekannter ein Fast-Food-Restaurant zu überfallen, was ihm aber nicht gelang. Ein anderer Mann raubte in Verden hingegen eine Tankstelle aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Überfall auf Tankstelle in Verden: Unbekannter flüchtet mit Bargeld

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich die erste Tat – der Überfall auf eine Tankstelle an der Hamburger Straße in Verden – am Montag gegen 22:41 Uhr. Ersten Informationen zufolge betrat ein bisher unbekannter Täter die Tankstelle und bedrohte einen 20-jährigen Mitarbeiter an der Kasse. Der Kassierer händigte ihm daraufhin Bargeld aus. Der Täter flüchtete zu Fuß mit der Beute stadtauswärts. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht ausfindig machen.

Den Täter beschriebt die Polizei wie folgt: - männlich

- etwa 1,75 Meter

- schlanke Statur

- dunkle Bekleidung

Die Polizei Verden sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Überfall oder sonstige verdächtige Beobachtungen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Weiterer Raub-Versuch: Unbekannter versucht in Achim Fast-Food-Restaurant zu überfallen

Etwa vier Stunden später dann die nächste Tat: Am Dienstag gegen 02:40 Uhr versuchte ein Mann in Achim, ein Fast-Food-Restaurant an der Margarete-Steiff-Allee überfallen. Wie die Beamten mitteilen, bedrohte der Unbekannte an der Kasse einen 33-jährigen Mitarbeiter und floh anschließend in Richtung des Kreisverkehrs zur Käthe-Kruse-Straße.

Ein unbekannter Mann hat versucht, ein Fast-Food-Restaurant in Achim zu überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. © Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Den Täter beschreiben die Polizisten als männlich und etwa 1,80 Meter groß. Er trug einen mehrfarbigen Motorradhelm, eine Motorradbrille, eine Jacke in Camouflage-Optik sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.