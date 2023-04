Verdächtiges Pulver löst Großeinsatz in Achim aus

Von: Fabian Raddatz

Das Hotel wurde vorsorglich geräumt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Ein unbekanntes Pulver – verschickt in einem Briefumschlag – hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz in Achim (Landkreis Verden) ausgelöst.

Achim – Großeinsatz an der Obernstraße: Dort war in einem Hotel am Morgen ein Briefumschlag mit einem verdächtigen Pulver eingegangen. Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei, die rückte im Großaufgebot mit Feuerwehr und Rettungsdienst an. Auch ein Labor-Fahrzeug des Landeskriminalamts fuhr vor.

Das Hotel wurde geräumt, Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand nicht, so die Polizei. Der Einsatz dauere an.



Weitere Infos folgen.