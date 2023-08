Unser täglich Brot in Verden auf dem Prüfstand

Von: Christel Niemann

Öffentliche Brotprüfungen sind für Michael Isensee Tagesgeschäft. Dafür legt er jedes Jahr rund 50 000 Kilometer zurück. © Niemann, Christel

Verden/Landkreis – Die Produkte der Kreisverdener Bäcker-Innungsbetriebe Rotermundt, Sammann, Wöbse und Baalk haben zum wiederholten Mal bei der freiwilligen Brotprüfung überzeugt. Das Ergebnis bestätigt nach Überzeugung von Christof Baalk, Öffentlichkeitsreferent der Bäckerinnung, die hochwertige Arbeit in den Betrieben.

„Optisch sieht das hier alles sehr gut aus. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit von annährend 100 Prozent heute bei den Brötchen ein Problem“, meinte Michael Isensee, vom Institut für die Qualitätssicherung von Backwaren (QBack), der bei der öffentlichen Prüfung in der Kundenhalle der Kreissparkasse Verden zunächst die von den Bäckereien eingereichten 40 Brötchen unter die Lupe nahm. „Ich habe bislang aber nicht viel zu bemängeln“, stellte Isensee fest, Wegen der Luftfeuchte maß er dem üblichen Rösche-Test allerdings kaum Bedeutung zu.

Bei Brötchen sei die Kruste, die der Fachmann Rösche nennt, eigentlich wesentlich, erklärte der Fachmann. „Sie muss knusprig, aber nicht zu fest oder zu dünn sein, doch bei der Witterung heute lässt das Knusprige schnell nach und deshalb macht dieser Test keinen Sinn“, erklärte Isensee, der für die Prüfungen landauf, landab jährlich über 50 000 Kilometer zurücklegt.

Sparkassenkundin Petra Förster schaute aus der Ferne aufmerksam zu. „Ich selbst bin beim Brot sehr wählerisch“, erzählte sie. „Ich kaufe nur bei einem bestimmten Bäcker und bevorzuge Körnerbrötchen, Weltmeister- und Mehrkornbrot“, erzählte sie. Damit, so Baalk, liege sie voll im Trend. „Die Deutschen sind Gewohnheitstiere“, meinte der Bäckermeister. „Wir probieren in unserem Betrieb immer wieder neue Rezepte aus, aber letztlich greifen die Kunden dann doch auf Roggen-Mischbrot und Co zurück. Außergewöhnliche Rezepturen werden eher im Rahmen von Aktionen gut gekauft. Nimmt man sie dann ins Stammsortiment auf, lässt das Interesse der Kunden oft schnell nach“, so seine Erfahrung.

Andersherum könne es sein, dass bei den Kunden beliebte Backwaren beim, Kunden weniger gut abschnitten. Aber wer seine Brötchen und Brot zur Brotprüfung bringe, dürfe auf jeden Fall auf Anregungen und Tipps hoffen, was ja auch Sinn und Zweck der jährlichen Veranstaltung sei. „Im Grunde entscheidet aber der Kunde“, so Baalk, der selber Wert auf Tipps vom Prüfer legt.

Michael Isensee arbeitete derweil den Katalog von Prüfkriterien ab. „Es ist eine sensorische Prüfung – fühlen, sehen, riechen, schmecken“, erklärte er. Dabei gehe es um Form und Aussehen, um die Oberfläche, um Lockerheit, Struktur, Elastizität, Geruch oder Aroma.

Mit stoischer Gelassenheit und einem Brotmesser, das eher einer Säge ähnelte, schnitt er zunächst Brötchen und nachfolgend ein Brot nach dem anderen auf, schnitt je eine perfekte Scheibe ab, pulte aus der Mitte ein Stück heraus, dass er dann intensiv kostete. „Der eine mag eine feste Kruste, dem anderen ist ein weicheres Brot lieber, die Geschmäcker sind verschieden“, sagte Isensee, der sich selbst als „heller Brottyp“ bezeichnete, da er Weizenbrote bevorzugt. „Für mich gibt es nichts Schöneres als ein richtig tolles Bäckerweizenbrot“, erzählte er und verriet schmunzelnd, dass er gerne mal eine süße Rosinensemmel mit herzhafter Leberwurst bestreicht und genießt.

Nach der aktuellen Stimmung in den lokalen Bäckerhandwerksbetrieben befragt, berichtete Christof Baalk, dass die wirtschaftliche Lage durchaus zufriedenstellend sei, während personell vielerorts absolutes Chaos herrsche, insbesondere im Verkauf. „Die Betriebe sind quasi immer auf der Suche, und wer sich bewirbt, wird meistens auch eingestellt“, so Baalk. Die Personalnot im Bäckerhandwerk sei allerdings nicht neu. „Es war beziehungsweise ist ein schleichender Prozess. 1950 kamen auf zehn Studenten noch 45 Lehrlinge, aktuell sind es nur noch vier“, berichtete er. Sorgen bereiteten den Bäckern nach wie vor die hohen Energiekosten. Baalk: „Energie ist teuer und wird es auch zukünftig bleiben. Hier hilft uns die Energiebremse der Politik, die uns andererseits durch immer mehr Bürokratie und teils unsinnige Vorgaben, wie das Verbot halbe Brote zu verkaufen, zunehmend gängelt und das Leben erschwert.“

Detaillierte Ergebnisse der Brotprüfung werden nach Bekanntgabe in dieser Zeitung veröffentlicht und sind dann auch auf der Homepage des Deutschen Brotinstituts, www.brotinstitut.de, im Bäckerei-Finder nachzulesen. Dort können Interessierte auch erfahren, welche Bäckerei welche Brot- und Brötchensorten bewerten ließ.

Fühlen, sehen, riechen, schmecken – so nähert sich der Prüfer den verschiedenen Backwerken. © Niemann

Christof Baalk freut sich über Tipps vom Experten. © Niemann, Christel