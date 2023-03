An der B 215 in Verden: Mit Blickkontakt zum Fußgänger

Von: Markus Wienken

Teilen

Bahn frei über die Bremer Straße: Eine Querungshilfe garantiert allerdings nicht, dass der Autofahrer hält. Muss er auch nicht. © Markus Wienken

Bremsen oder nicht, wenn jemand an der Querungshilfe steht? Im Zweifel besser ja, aber was macht das Fahrzeug hinter mir...auf Tour mit Fahrlehrerin Sabine Deutsch...

Verden – Breit und bestens ausgebaut, so schlängelt sich die Bremer Straße als B 215 durch die Stadt Verden. Ohne Ampel die Straßenseite zu wechseln, da muss der Fußgänger zu gewissen Tageszeiten schon ordentlich Tempo machen. Also, nicht zu empfehlen. Eine Querungshilfe kann – daher der Name – helfen. Beim Bürgerpark zum Beispiel. Aber auch für Verwirrung sorgen. „Obwohl alles klar geregelt ist“, sagt Fahrlehrerin Sabine Deutsch.

Eine Frau mit Rollator steht an der Bundesstraße in Verden

Sicher ist sicher, und so geht’s für den Anschauungsunterricht auf Tour. Beim ersten Mal ist die Überquerungshilfe am Bürgerpark verwaist. Die Ampel in Höhe der Supermärkte macht dem Bauwerk Konkurrenz. Wer zu den Märkten will, der nimmt lieber den Weg per Lichtsignal. Gut so. Bei der zweiten Anfahrt gibt’s den Anschauungsunterricht. Am Fahrbahnrand wartet, gestützt auf einen Rollator, eine ältere Frau. Ganz klar, der Fuß des Autofahrers geht vom Gas. Das Fahrzeug rollt langsam. Die Dame am Bordstein ist, anders als zunächst gedacht, flink auf den Beinen, nimmt die erste Bahn und erreicht sicher den Fahrbahnteiler. Die Pause hat sie sich verdient, kann aber gleich durchstarten, weil das stadteinwärts kommende Fahrzeug stoppt und die rüstige Fußgängerin, jetzt in aller Ruhe, die andere Straßenseite erreichen kann. Alles richtig gelaufen?

In Dauelsen soll der Überweg künftig mit einer Ampelanlage gesichert werden. © Wienken, Markus

In Verden an der Bundesstraße - wenn der Fußgänger rüber will

Darauf angesprochen, lässt sich Fahrlehrerin Sabine Deutsch nicht aufs Glatteis führen, schafft aber zunächst einmal Klarheit: „Weit und breit kein Zebrastreifen, grundsätzlich muss der Autofahrer also an der Überquerung nicht anhalten“, sagt die Lehrerin. „Warten die Fußgänger deutlich und gut zu erkennen am Straßenrand, ist im dichten Verkehr eine scharfe Bremsung, um eben den Fußgänger rüberzulassen, auch nicht zu verantworten, also, wenn auch mit Bedacht, weiter fahren“, so Deutsch. Und dennoch: „Immer alles eine Frage der Abwägung, des Blickkontaktes zum Fußgänger, aber auch im Rückspiegel, zum nachfolgenden Fahrzeug.“ Und die flinke Seniorin mit dem Rollator? „Da hätte ich angehalten“, so Sabine Deutsch.

Überquerungshilfe in Verden-Dauelsen

Ist ja noch mal gut gegangen. Aber die nächste Überquerung wartet schon. In Dauelsen, an der Dorfstraße, wo es ins Gewerbegebiet zur Bertha-Benz-Straße geht. Ein Paradebeispiel für eine Überquerungshilfe. Wer als Fahrradfahrer oder Fußgänger an der Straße steht, weiß den Fahrbahnteiler zu schätzen. Oder auch nicht. Denn wer auf der Mitte pausiert, der ist mittendrin. Die erste Etappe geschafft, stehen Radfahrer oder Fußgänger dann im dichtesten Verkehr auf der kleinen Insel, während vor und hinter den Wartenden die Fahrzeuge mit Tempo vorbeibrettern. Tempo 50 ist erlaubt, doch egal ob stadtein- oder -auswärts, viele Fahrzeuge, auch Lkw, haben deutlich mehr auf dem Tacho. Die Querungshilfe, so der Beschluss der Kommunalpolitik, kommt weg, eine Ampel ist in Arbeit, soll in naher Zukunft Radfahrer und Fußgänger in einem Schwung über die Bundesstraße bringen. Die richtige Lösung? „Ich bin gespannt, ob es morgens ohne Rückstau von der Autobahn funktioniert“, sagt Sabine Deutsch. „Bleibt auch abzuwarten, ob Radfahrer und Fußgänger die Ampel nutzen. Wenn nicht, kann es im dichten Verkehr an der Stelle – trotz Ampel – gefährlich werden“, warnt die Fahrlehrerin. „Ohne den Knopf zu drücken, schwupps, noch mal eben rüber, bevor das Auto kommt.“ Damit wäre dann keinem geholfen.

Raser in Verden und Ampel statt Überweg in Dauelsen - und dann gibt‘s Stau?

Auf der Lindhooper Straße suchen sich Radfahrer und Fußgänger ihren Weg. © Wienken, Markus

Auch auf Verdens Straßen - Menschen missachten Regeln

Die Expertin wäre damit bei einem ihrer Lieblingsthemen: „Menschen missachten Regeln, Verhalten sich nur da richtig, wo auch kontrolliert wird.“ Die Konsequenz: „Es sollte schon genau hingeguckt werden, wie sich die Menschen dort verhalten, auch deshalb, weil dort sehr schnell gefahren wird.“

Tempo wird auch auf der Lindhooper Straße gemacht. Von der Autobahnabfahrt Verden-Ost, dem Kreisel Osterkrug, bis zur Ampel an der Einmündung Carl-Hesse-Straße sind es geschätzt 1,3 Kilometer, aber keine Querungshilfe, geschweige denn ein Zebrastreifen auf der Strecke in Sicht, um sicher über die Straße zu kommen. Bushaltestellen gibt es, den Stadtwald einerseits und die dichte Bebauung andererseits. Und Menschen, die über die Straße wollen. Eine Querungshilfe fordern vor allem deshalb die Ortschaften Borstel und Scharnhorst, an deren Rändern die Lindhooper Straße verläuft. Die Stadt sträubt sich noch, auch weil’s nicht ganz billig ist, mindestens 50 .000 Euro kosten würde.

50.000 Euro für Querungshilfe auf der Lindhooper Straße in Verden

Auch da könnte doch, um Autofahrer sowie Fußgänger und Radfahrer in Sicherheit zu wiegen, abgeholfen werden. Fahrerlehrerin Sabine Deutsch denkt zunächst aus Sicht der Autofahrer und an den Verkehrsfluss. „Der würde auf der Strecke sicherlich unterbrochen, wenn es denn Zebrastreifen oder Querungshilfe, geben würde.“ Bleibe die Frage, ob Fußgänger und Radfahrer die Überwege überhaupt nutzen oder einfach weiter da rüber laufen, wo es ihnen passt. „Also müsste das kontrolliert werden.“ Wenn denn gebaut würde, dann auf jeden Fall in Höhe der Bushaltestelle beim Niedersachsenhof. „An der Stelle laufen gefühlt die meisten Menschen über die Straße“, so Sabine Deutsch. „Autofahrer sollten da besonders aufpassen“, sagt die Fahrlehrerin.