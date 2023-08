Betrunken im Tesla: Fünf teils Schwerverletzte und Stau auf der A27

Von: Marcel Prigge

Unfall in Achim: Ein betrunkener Tesla-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und verursacht damit ein Verkehrschaos. Fünf Personen werden zum Teil schwer verletzt.

Achim – Stau im Achimer Stadtgebiet, auf der A27 und fünf teils schwerverletzte Personen – das ist das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstag, 17. August. Im Feierabendverkehr verursachte ein betrunkener Mann mit seinem Tesla einen Unfall, bei dem auch die drei beteiligten Fahrzeuge erhebliche Schäden davontrugen.

Was ist passiert? Laut Angaben von Nord-West-Media TV sei der betrunkene Tesla-Fahrer auf einer Brücke über eine Autobahn-Anschlussstelle in den Gegenverkehr geraten. Laut Zeugenaussagen sei er zuvor viel zu schnell über die Uesener Feldstraße (L156) in Achim, die zur A27 führt, gefahren.

Ein Verkehrsunfall sorgte am Donnerstag, 17. August, in Achim für ein Verkehrschaos. Ein Tesla-Fahrer fuhr in den Gegenverkehr, fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt. © Nord West Media TV

Auf der Autobahn-Überführung an der Anschlussstelle Achim-Ost endete seine Fahrt. Der Mann sei in den Gegenverkehr geraten und mit einer Mercedes-A-Klasse zusammengestoßen. Dieser landete samt Autofahrerin in die Schutzplanke. Bei dem Zusammenprall sei zusätzlich ein Volkswagen am Heck getroffen worden.

Mehrere Rettungswagen und Notärzte vor Ort: Rettungs- und Bergungsarbeiten sorgen für Verkehrschaos

Mit teils schweren Verletzungen mussten der Tesla-Fahrer, die Frau aus der A-Klasse sowie eine dreiköpfige Familie aus dem Volkswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, heißt es weiter. Um die vielen Beteiligten zu versorgen, waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahnbrücke für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Folge: Ein Verkehrschaos im Achimer Stadtgebiet und auf der A27.

