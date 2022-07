Grillen zum Abschied von der Kirchlintelner Sporthalle

Von: Hermann Meyer

Abschiedsgrillen vor der Sporthalle der Kirchlintler Oberschule. © Meyer

Kirchlinteln – Die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge waren Anfang April in die Sammelunterkunft nach Kirchlinteln gekommen. Fast vier Monate später kann die Unterkunft in der Sporthalle an der Oberschule heute wieder geschlossen werden. „In der Spitze waren bis zu 62 Personen hier untergebracht“, erinnert sich Jürgen Bergann, Flüchtlingshelfer der Johanniter.

Für die Flüchtlinge und die ehrenamtlichen Helfer aus Kirchlinteln gab es wegen der Auflösung der Sammelunterkunft ein Abschiedsgrillen vor der Sporthalle. Die Idee hatte Jürgen Bergann, der sich damit bei allen, den Helfern und den Flüchtlingen, bedanken wollte. Besonders bei den ersten acht Helfern, die damals am 4. April morgens um 8 Uhr vor der Halle standen und ihre Mitarbeit anboten. „Innerhalb kürzester Zeit war gemeinsam alles soweit hergerichtet, und um 12 Uhr kamen schon die ersten 25 Flüchtlinge“, berichtet Bergann.

Der Helfer bedankte sich aber auch besonders bei der Flüchtlingskoordinatorin Marina Kisser: „Sie war eine große Hilfe, und es war der richtige Weg, sie seitens der Gemeinde einzustellen.“ Dank richtete er auch an Heike Fischer-Martius, die sich kümmerte: „Jürgen, brauchst du was?“ war ihre Standardfrage und am nächsten Tag waren zum Beispiel eine Sandkiste, Fahrräder und Wolldecken da.

Ebenso ging Berganns Dank an Ortsvorsteher Hermann Meyer, an Bürgermeister Arne Jacobs und Landrat Peter Bohlmann. „Die Einrichtung in Kirchlinteln wurde gelobt, und es hat alles gut geklappt.“ Dazu zählte er auch die tägliche Essensanlieferung durch die Firma Tegeler.

Die letzten Flüchtlinge in der Sammelunterkunft sind mit Ausnahme von zweien privat untergekommen. Eine fünfköpfige Familie ist am Mittwoch nach Armsen gezogen, elf weitere Bewohner sind in einem Resthof in Thedinghausen untergekommen, und zwei weitere Frauen sind guten Mutes, ebenfalls eine Wohnung zu finden. Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des Landkreises die Flüchtlinge zu ihrem neuen Zuhause gebracht. Die 42-jährige Ruslana Pylypenko bedankte sich herzlich für die großartige Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten, die die Helfer vor Ort geleistet hatten. Sie richtete diesen Dank aber auch an die Bundesrepublik Deutschland, die so viel für die Flüchtlinge getan habe.

Wie lange die Sammelunterkunft nicht mehr für Flüchtlinge gebraucht wird, wird die Zukunft und die weitere Entwicklung des russischen Angriffs auf die Ukraine zeigen. Möglich ist, dass die Sporthalle wieder Flüchtlinge aufnehmen muss.