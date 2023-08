Verdener Dünen: Überlebenskünstler im Sand

Teilen

Eine einzigartige Landschaft mit vielen seltenen Pflanzen und Tieren bieten die Verdener Dünen. © Antje Haubrock-Kriedel

Sie wirken wie aus der Zeit gefallen, mitten in der Zivilisation ein kleines Naturwunder, die Heimat seltener Pflanzen und Tiere...ein - vorsichtiger - Spaziergang.

Verden – Die Verdener Dünen wirken wie aus der Zeit gefallen, ein kleines Naturwunder und die Heimat seltener Tiere. Jeder Weg will gut gewählt sein, um diese Idylle nicht zu stören. Aber mit fachkundiger Begleitung geht auch ein Spaziergang.

Als Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung „Urpferd 2.0 – Eine Reise zum Beginn unserer Welt“ beschäftigt sich das Deutsche Pferdemuseum auch mit der heutigen regionalen Artenvielfalt und bietet an verschiedenen Terminen Exkursionen in heimische Naturschutzgebiete an. Diplom-Biologin Heike Vullmer hatte unter dem Titel „Die Verdener Dünen: Lebensraum für Pioniere, Sonnenanbeter und Hungerkünstler“ zu einem Abendspaziergang in die Verdener Dünen eingeladen. Vullmer erläuterte anschaulich, über welche Anpassungen Pflanzen verfügen müssen, um mit den relativ lebensfeindlichen Bedingungen klarzukommen.

Naturachutz in den Verdener Dünen

Die Verdener Dünen dürfen nur auf speziell gekennzeichneten Wegen betreten werden. Für die Exkursion gab es aber eine Sondergenehmigung. So bot sich den Teilnehmern gleich zu Beginn ein beeindruckender Blick auf die einzigartige Kulturlandschaft.

Bereits seit 1930 sind die Verdener Dünen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Der Sand stammt aus der Eiszeit. Er wurde mit Schmelzflüssen in der Allerniederung angeschwemmt. Westwinde wehten den Sand aus den Flusstälern und die Dünenzüge entstanden. Als es wärmer wurde, entwickelte sich im Laufe von 5 .000 Jahren Wald auf diesem Gebiet. „Dann kam der Mensch mit seinem Holzhunger und der Wald verschwand wieder“, erläuterte Vullmer. Auf den jetzt wieder offenen Bereichen ließen die Heidebauern ihre Schafe weiden. Da Verden lange Garnisonsstadt war, wurde in den Verdener Dünen oft geritten, was ebenfalls dazu führte, dass das Gebiet der Verdener Dünen an vielen Stellen offengehalten wurde.

Dem Botaniker und Pflanzensoziologen Reinhold Tüxen, der die überregionale Bedeutung der gut 15 Hektar großen Dünenlandschaft schon früh erkannte, ist es zu verdanken, dass es diese Kulturlandschaft heute noch gibt. „Ein Großteil dieser Fläche bedarf ständiger Pflege. Wenn nichts passiert, wächst alles wieder zu“, erklärte die Biologin.

Ganz besondere Bedingungen in den Verdener Dünen

Das Dünengebiet ist nicht gerade ein lebensfreundlicher Raum. Pflanzen, die hier überleben wollen, müssen mit Temperaturschwankungen, Übersandung, Dürre, Wind, Sonne, Nährstoffarmut und dem Schmirgeleffekt des Sandes zurechtkommen. Heike Vullmer zeigte an einigen Beispielen, wie verschiedene Pflanzen sich an diese Bedingungen angepasst haben. Pflanzen, die in den Dünen wachsen, haben kleine Blätter, die senkrecht nach oben stehen, um der Sonne weniger Angriffsfläche zu bieten. Die helle Farbe des Silbergrases reflektiert die Sonne zusätzlich. Zudem verfügt das Gras über eine schützende Wachsschicht. Als Vullmer vorsichtig eine Pflanze ausgrub, konnte man sehen, dass das Silbergras sehr viele Wurzeln besitzt, um an möglichst viel Wasser und Nährstoffe zu gelangen.

Eine weitere Pflanze, die sich perfekt an die Bedingungen in den Verdener Dünen angepasst hat, ist die Sandsegge. Diese in Reihen wachsende Pflanze siedelt sich zunächst auf dem nährstoffreicheren Boden an den bewaldeten Rändern der Dünen an. Mit ihren Wurzelausläufern erobert die Pflanze dann auch die nährstoffärmeren Gebiete. Die Ausläufer werden durch diese „unterirdische Pipeline“ mit Wasser und Nährstoffen versorgt. „Silbergrass und Sandsegge sind sehr trittempfindlich, daher sollen die Dünen nur auf den gekennzeichneten Wegen betreten werden“, so Vullmer.

Das Glashaar-Haarmützenmoos wächst in den Verdener Dünen

Ein weiterer Überlebenskünstler im Sand ist das Glashaar-Haarmützenmoos. Die Pflanze kann das Wasser mit der gesamten Blattoberfläche aufnehmen. Die Glashaare schützen vor der Sonne und unterstützen die Pflanze beim Auffangen von Wasser. Bei feuchtem Wetter sind die Blätter nach außen gerichtet, bei Trockenheit klappen sie sich ein. „Moose sind die Härtesten unter den Pflanzen, einige können bis zu 60 Jahre ohne Wasser überleben“, erläuterte Vullmer.

Eine kluge Überlebenstaktik hat auch der Frühlingsspörgel entwickelt. Er blüht schon im April/Mai bildet schnell Samen und verschwindet dann wieder. Die Samen überdauern den heißen Sommer und keimen dann im nächsten Frühjahr.

Wer diese seltenen Pflanzen kennengelernt hat, versteht, warum die Verdener Dünenlandschaft unbedingt erhalten bleiben muss, zumal in diesem Gebiet auch viele schützenswerte Tiere, wie zum Beispiel die Heidelerche, Wildbienen, Stechimmen, Grabwespen und Heuschrecken leben. ahk