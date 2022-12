Turmbau zu Lehringen

Von: Harald Röttjer

Teilen

Beim Aufbau der mobilen Sendeanlage dabei waren unter anderem Philipp Jäger von Vantage Towers, Rainer Bach von Fuchs Europoles, Markus Wraga (Fuchs Europoles), Sandra Lichte (Vantage Towers) und Hans Hanenkamp (Fuchs Europoles). © Röttjer

Eine mobile Sendeanlage von Vantage Towers soll ein Funkloch in Lehringen schließen. Im kommenden Monat werde die Anlage noch in einer Übergangslösung als mobile Station in Betrieb genommen und etwa ein Jahr später in einen dauerhaften, stationären Funkmast umgewandelt werden.

Lehringen – In Lehringen, der kleinen Ortschaft bei Neddenaverbergen, ist die Mobilfunkversorgung nicht so richtig gut. „Das wird sich aber recht bald ändern“, kommentiert Robin Hagenmüller von der Vantage Towers AG, Düsseldorf, die jetzt abgeschlossene Aufstellung eines Mobilfunkturms. Die mobil aufgestellte Sendeanlage ist deutschlandweit eine von über 190 Stationen, die Vantage Towers im Auftrag des Netzbetreibers Vodafone in 2022 errichtet hat.

„Mit diesen mobilen Mast wird ein Funkloch geschlossen. Er ermöglicht einen breitbandigen Mobilfunk in der Region und stellt damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer möglichst flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung dar“, teilte der Pressesprecher mit. Im kommenden Monat werde die Anlage noch in einer Übergangslösung als mobile Station in Betrieb genommen und etwa ein Jahr später in einen dauerhaften, stationären Funkmast umgewandelt.

55 Meter hoch ist der Mast, der in Lehringen aufgebaut wurde. © Röttjer, Harald

Fast schon eine Weltpremiere ist der Einsatz dieses Mastes, denn bei den im bayerischen Neumarkt hergestellten sogenannten semipermanenten Mast mit seinen mit 55 Metern Höhe handelt es sich um den größten mobilen Mast, der je von der Vantage Towers gestellt wurde. Gleichzeitig bezeichnet das Unternehmen den Einsatz des Funkturmes als besonders nachhaltig, denn all seine Bauteile würden für den permanenten Funkmast wiederverwertet. So würden Ressourcen geschont.

„Mit dem Einsatz dieser mobilen Lösung wird die Zeit bis zum Bau und zur Inbetriebnahme stationärer Masten überbrückt“, so Hagenmüller. Durch die schwierige Grundstückssuche, opponierende Bürgerinitiativen, langwierige Genehmigungsverfahren, Lieferengpässe und überlastete Bauunternehmen dauere es in Deutschland mitunter viele Monate bis hin zu einigen Jahren, bis ein permanenter Funkmast errichtet werden kann. Die mobilen Lösungen schafften schnelle Abhilfe und seien damit die Grundlage für eine digitale Transformation in Deutschland, an der alle Bürger teilhaben sollen – gerade auch in ländlichen Gebieten.

Für die Beschäftigten war es kein leichter Job, bei Minusgraden für einen sicheren Aufbau zu sorgen

Die Inbetriebnahme eines mobilen Masts in Niedersachsen und dem Saarland ist nach Hagenmüllers Worten dank der novellierten Bauordnungen in diesen beiden Ländern besonders schnell und unkompliziert möglich: Sobald ein Grundstück gefunden worden sei, reiche bei der Aufstellung der mobilen Einheit eine Information an die Gemeinde und Anzeige beim zuständigen Bauamt aus. Bauantrag und -genehmigung würden für die Übergangslösung nicht benötigt. Der Genehmigungsprozess für den Bau eines permanenten Standorts laufe in der Regel parallel.

Ergänzend stellte Conrad Fuchs von Fuchs Europoles fest, dass Gesetzgeber der beiden Bundesländer eine effektive Antwort auf einen Abbau der Bürokratiehürden gefunden hätten, die andernorts in Deutschland einen rascheren Ausbau der digitalen Infrastruktur hemmten. Die Produktentwickler seines Unternehmens konzipierten ein mobiles Fundament aus Betonfertigteilen, das in Form eines Balkenkreuzes auf eine tragfähige Schotterschicht aufgebracht werde – ohne eine feste Verbindung mit dem Boden. Bei einem 55-Meter-Mast sei diese Technik bundesweit zum ersten Mal in Lehringen zum Einsatz gekommen. Für die Beschäftigten war es kein leichter Job, bei den zu diesem Zeitpunkt noch herrschenden Minusgraden für einen sicheren Aufbau zu sorgen. rö