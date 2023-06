Verdener Domweih startet: Eine Tour bis in die Wolken

Von: Markus Wienken

Die Domweih aus 80 Metern Höhe: „Around the World“ schraubt sich am Norderstädtischen Markt bis in die Wolken. © Markus Wienken

Hurraaaaa!!!! Die Domweih startet am Sonnabend...feiern bis um Mitternacht...wieder Bummelpässe...und der Blick aus 80 Metern Höhe....

Verden – Wer sich der Stadt in diesen Tagen nähert, dann durch die Straßen läuft, der kann sich einer gewissen Vorfreude nicht entziehen: Die Domweih naht, Ungeduld macht sich breit. Am Wochenende hat das Warten ein Ende, dann beginnt die 5. Jahreszeit. Von Sonnabend, 3., bis zum Donnerstag, 8. Juni, heißt es wieder „Prost Domweih!“.

Superlative, damit kann die Domweih am Sonnabend dienen. Beispiel gefällig? Der Kettenflieger „Around the World“ schraubt sich am Norderstädtischen Markt bis auf eine Höhe von 80 Metern. Den Wind um die Nase wehen lassen, dabei den Rundumblick über die Allerwiesen genießen, ein ganz besonderes Erlebnis.

Marktmeister Patrick Düsselbach und sein Kollege Jörn Gätjen berichten von einem „entspannten Aufbau“. Insgesamt 135 Schausteller mussten auf der Festmeile untergebracht werden. Alle Jahre wieder ein kleines Kunststück. Düsselbach und Gätjen drehen seit einer Woche mehrmals täglich ihre Runden über den Platz, laufen sämtliche Standorte ab. „An einem Tag waren es mal 24 Kilometer“, berichtet Düsselbach. „Anspannung ist durchaus da, aber die Schausteller ziehen gut mit. Wenn‘s mal hakt, ist bislang immer eine Lösung gefunden worden.“ Dafür ist der Marktmeister telefonisch rund um die Uhr erreichbar, auch während der Nacht.

Doch wann genau geht's los? Der große Eröffnungsumzug mit über 60 Gruppen und über 2 300 Teilnehmern startet am Sonnabend um 13.15 Uhr in der Verdener Innenstadt. Die Wettbewerbssieger für den kreativsten Umzugsbeitrag werden um 16 Uhr im Festzelt am Johanniswall geehrt, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Die offizielle Eröffnung nimmt um 15 Uhr Bürgermeister Lutz Brockmann vor. Nach den traditionellen Böllerschüssen, die in der ganzen Stadt zu hören sind, steht dem Volksfesttrubel nichts mehr im Wege.

So viel ist sicher: Jeden Tag, ab Sonnabend täglich bis 24 Uhr, werden die Menschen über die Festmeile in der Verdener Innenstadt strömen, dabei stöbern, feilschen, essen, trinken, Freunde und Bekannte treffen. Und es warten wilde, aber auch – für die Kleinen – entspannte Karussellfahrten.

Neben dem Umzug am Sonnabend ist ein Höhepunkt der Frühschoppen bei Live-Musik am Sonntagmorgen. Traditionell steht vorher, um 10 Uhr, der Domweihgottesdienst im Autoscooter am Johanniswall auf dem Programm.

Am Donnerstag, 8. Juni, heißt es Abschied nehmen. Der „Sarg der Domweih“ wird vom Beerdigungsverein um 24 Uhr an der Südbrücke in die Aller versenkt und mit einem kleinen Feuerwerk verabschiedet.

Bummelpass bei der Verdener Aller-Zeitung

Karussellfahrten zum Sonderpreis bietet der Bummelpass. Für die kleinen Domweih-Fans gibt’s fünf Fahrten für acht Euro, für die großen, denen es nicht wild genug gehen kann, sind sieben Fahrten für 17 Euro zu haben. Den Bummelpass gibt's bei der Verdener Aller-Zeitung. Er ist von Montag bis Donnerstag gültig.

In diesem Sinne: Prost Domweih!