Treppenlauf rund um die Kirchlintler Kircheninsel

Von: Henning Leeske

Die Organisatoren Pastor Dennis Oswich (v.l.), Cornelia Lochmann, Hilmar Sethmann und Reinhard Richter auf den Treppenstufen der Kircheninsel St. Petri. © Leeske

Die Kirchengemeinde St. Petri wird am Sonntag, 18. Juni, mächtig in Bewegung sein. Im Zuge des Gemeindefestes soll der erste Kirchlintler Treppenlauf stattfinden. Dafür werden noch Sponsoren gesucht.

Kirchlinteln – Ziel dabei ist, mit möglichst vielen absolvierten Runden so viele Sponsorengelder wie möglich zu sammeln. Denn jede Runde erhöht die Summe, die nach dem flotten Lauf rund um die Kircheninsel im historischen Ortskern an die Diakonie Katastrophenhilfe und die Ukrainehilfe Kirchlinteln gespendet wird.

Die Organisatoren der Kirchengemeinde suchen noch großzügige Sponsoren aus dem Kreise der örtlichen Unternehmen oder auch von Privatpersonen, die die Aktion finanziell unterstützen wollen. „Je mehr wir sammeln, desto mehr Spenden bringt jede Runde, die die Teilnehmer schaffen“, erläuterte Pastor Dennis Oswich. Das steigere die Motivation bei jeder einzelnen Stufe.

Rundparcours mit Bewegungs- und Rätselstation

Beim Lauf selber gehe es über die 65 Stufen der Kircheninsel auf einem Rundparcours, der aber je nach Kraft der Teilnehmer auch gehend absolviert werden kann. Unterwegs sind auch zwei Bewegungsstationen eingeplant und eine Rätselstation für den Denksport. Weiter soll es eine Ausweichstrecke geben, die barrierearm ohne Stufen sein wird, damit wirklich möglichst viele Menschen mitmachen können. „Es zählt jede Runde. Man kann auch nur eine laufen“, sagte der Kirchenvorstandsvorsitzende Reinhard Richter. Es zähle eben, gemeinsam etwas Gutes für Menschen in Not zu schaffen. Unterstützung bekommen die Organisatoren von den Sportvereinen TSV Kirchlinteln und TSV Lohberg.

„Das Stichwort heißt: Kirche bewegt sich“, sagte Mitorganisator und Ideengeber Hilmar Sethmacher, der die Anregung zum Treppenlauf bei einer ähnlichen Veranstaltung in Hamburg Blankenese bekam. Dort gebe es topografisch bedingt noch mehr Stufen pro Runde, aber in Kirchlinteln sei nach 14 Runden auch die magische Zahl von 900 Stufen geschafft, eine Anlehnung an das 900-Jahr-Jubiläum von Kirchlinteln. „Alle Bürger sind herzlich eingeladen. Jeder kann mitlaufen oder gehen“, sagte Pastor Oswich. Natürlich werde für Streckenverpflegung und Kaffeetafel für Zuschauer gesorgt. „Wir haben sogar einen Eiswagen organisiert“, so Cornelia Lochmann. Für alle Treppenläufer unter 18 Jahren winkt eine kostenlose Eiskugel als Belohnung für die vielen Stufen. Damit genügend Platz rund um die Kircheninsel sein wird, werden auch Straßen im Dorfkern für diesen Tag gesperrt und der neugestaltete Kirchenplatz genutzt.

Anmeldungen bis 15. Juni

Beginn des Gemeindefestes wird um 14 Uhr mit einem Gottesdienst sein, bei dem die neuen oder ehemaligen Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde mit einer Segnung begrüßt beziehungsweise verabschiedet werden. Start für die Treppenläufer ist ab 15 Uhr, wobei aus Sicherheitsgründen kein Massenstart geplant ist. Im Anschluss gibt es für alle Teilnehmer eine kleine Erinnerung und eine Ehrung für den rundenstärksten Läufer geben.

Bitte bis zum 15. Juni zur besseren Organisation im Pfarrbüro unter Telefon 04236/94130 oder per Mail bei 1.Kirchlintler-Treppenlauf@vodafonemail.de anmelden. Aber auch spontane Teilnehmer sind willkommen.