Berufsmesse in Kirchlinteln-Kreepen: Traumjob Buchhaltung? Aber ja!

Buchalterinnen aus Leidenschaft: Cornelia und Andrea Ahlers wollen die Werbetrommel für ihren Beruf rühren – und Interessierten jede Menge weitere Informationen über interessante Berufe vom Systemelektroniker bis zur Arzthelferin zur Verfügung stellen. Auch die Möglichkeit des dualen Studiums wird am 14. September bei der Berufsmesse in Kreepen ausführlich erläutert. © Raczkowski

Buchhalterin Andrea Ahlers lädt Unternehmen und Interessierte zu einer Berufsmesse bei Heitmanns nach Kreepen ein.

Kreepen – Buchhalter. Wer diese Berufsbezeichnung hört, der hat wahrscheinlich direkt ein Bild vor Augen. Aber wer jetzt ein graues, schüchternes Persönchen sieht, das in einem Kellerbüro mit langweiligen Zahlen hantiert und dicke Aktenordner wälzt – liegt falsch. Wer Andrea Ahlers und ihre Tochter Cornelia über ihren Job reden hört, der kapiert ganz schnell: Die Arbeit kann aufregend sein, der Job vielseitig und herausfordernd. „Ich glaube, ich habe den abwechslungsreichsten Beruf der Welt“, sagt Cornelia Ahlers. Und wer das nicht glaubt, der kann sich die Erfahrungen der beiden Herzblut-Buchhalterinnen aus der Gemeinde Kirchlinteln gerne einmal aus erster Hand anhören. Bei der Berufsmesse in Kreepen am Donnerstag, 14. September, von 8 bis 16 Uhr, stehen sie Rede und Antwort.

Auf dem Gelände von Heitmanns Gasthof sowie schräg gegenüber bei Familie Ahlers selbst werden an diesem Tag Messestände aufgebaut, an denen sich Interessierte über ganz verschiedene Berufe informieren können. Es soll Kurzvorträge geben, Frage-und-Antwort-Runden – aber auch die Möglichkeit zu ruhigen Gesprächen. Wer weiß, vielleicht entsteht auf diese Weise ja ein Kontakt, der in einem Praktikum oder gar in einem Ausbildungsvertrag mündet?

Von der Arzthelferin bis zum Bauzeichner

Mit dabei sind zum Beispiel die Kirchlintler Firma Emkon, das Tiefbau-Unternehmen Hoth, der Biogas Service Tarmstedt, die Ärztekammer Verden oder die Jugendhilfe Sirius. Informationen gibt es unter anderem über den Beruf des Fachinformatikers, des Arzthelfers, des Industriemechanikers, des IT-Systemelektronikers, des Bauzeichners oder des Erziehers. Sirius bietet außerdem ein duales Studium „Soziale Arbeit“ an. Apropos duales Studium: Auch die Internationale Hochschule Bremen ist auf der kleinen, aber interessant gestalteten Messe vertreten und hat ganz viele Infos im Gepäck über die Möglichkeiten, die ein duales Studium bietet.

Und auch die Gastgeberin Andrea Ahlers würde gern ein duales Studium in ihrem Betrieb anbieten – wenn sich nur endlich ein geeigneter Bewerber für den Beruf des Bilanzbuchhalters beziehungsweise des Controllers finden würde. Die Kreepenerin und ihre Tochter wollen deswegen an diesem Tag ordentlich die Werbetrommel für ihren oft unterschätzten Beruf rühren.

Denn die Frauen sitzen mitnichten den ganzen Tag in ihrem Büro und hacken auch nicht die ganze Zeit auf einem Taschenrechner herum. „Als Bilanzbuchhalterin im Interimsmanagement reise ich zum Beispiel viel, ich betreue Projekte in Unternehmen in ganz Deutschland“, so Ahlers. Vom Aufbau neuer Betriebsstätten über Fusionen bis hin zu Insolvenzen seien die Aufgaben immer unterschiedlich, ebenso wie die Menschen, mit denen man jeweils zu tun habe. Der Job sei mitunter erstaunlich stressig und Bewerber müssten eine gewisse Belastbarkeit mitbringen. Dafür sei die Arbeit aber auch nie langweilig, versprechen Andrea Ahlers und ihre Tochter.

Shuttlebusse ab Kirchlinteln

Alle Interessierten jeden Alters seien zur Berufsmesse willkommen, wenn natürlich auch der Fokus auf Schülern liege. Von der Schule am Lindhoop in Kirchlinteln fährt an diesem Tag mehrmals ein Shuttlebus nach Kreepen. Die Schulen in der Region sind informiert, von einigen hat es bereits Rückmeldung gegeben, dass einige Klassen gemeinsam die Messe besuchen wollen.

Anlass der Berufsmesse ist das zehnjährige Bestehen des Betriebes von Andrea Ahlers, die aber bereits eine erheblich längere Berufserfahrung vorzuweisen hat, so arbeitete sie unter anderem 25 Jahre bei der Lufthansa.

Unternehmen, die sich an diesem Tag in Kreepen präsentieren möchten, können sich per E-Mail bei Andrea.Ahlers22@gmail. com melden.