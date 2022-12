Abschied in Kirchlinteln: „Wir sind keine Sargverkäufer“

+ © Reike Raczkowski Das Abschied-Team mit Paula Freter, Marisa Paramonow und Henning Rutsatz (v.l.) möchte immer auf dem Laufenden bleiben. © Reike Raczkowski

Der Abschied von einem geliebten Menschen kann unterschiedlich ausfallen....ein besonderer Sarg, eine Urne des Lieblingsvereins....

Kirchlinteln – „Abschied Bestattungen“ hat seit fast genau einem Jahr einen neuen Firmenchef und eine neue Adresse. Henning Rutsatz hat das Unternehmen zum 1. Januar 2022 von seiner ehemaligen Chefin Silke Ahrens übernommen, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Mit der Geschäftsübernahme wechselte der Hauptsitz in die Hauptstraße 23a in Kirchlinteln. Die zweite Geschäftsstelle im benachbarten Verden bleibt bestehen. Wir haben mit dem Abschied-Team über die Veränderungen im Bestattungswesen gesprochen.

Kirchlinteler Bestattungsunternehmen - Eine Urne mit dem Logo von Werder Bremen

Gemeinsam mit Marisa Paramonow und Paula Freter findet das Gespräch in den Räumlichkeiten in Kirchlinteln statt. Ein Ofen spendet Wärme. Hinter den Bestattern stehen in einem Wandregal verschiedene Urnen. Die meisten sind klassisch, aber eine ist grün-weiß und trägt das Werder-Logo. Henning Rutsatz lächelt. „In unserer Branche ist es wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben, was die Veränderungen in der Bestattungskultur mit sich bringen.“

Info-Veranstaltung im Müllerhaus Brunsbrock zur Reerdigung

Das gehe aber weit über ungewöhnliche Urnen hinaus, erklärt das Abschied-Team. So habe man kürzlich zum Beispiel eine Firma zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ins Müllerhaus eingeladen, die in der sogenannten „Reerdigung“ ein neues Geschäftsfeld sieht. Bei dieser ganz neuen Alternative zur Erdbestattung werden die Körper der Verstorbenen in einem sargähnlichen sogenannten Kokon durch eine ständige Zufuhr von Sauerstoff und Pflanzensubstrat innerhalb von 40 Tagen zersetzt, bevor der zu Erde gewordene Körper beigesetzt wird. „Ob dies eine Bestattungsart der Zukunft sein kann, wird sich zeigen.“ Viele Fragen seien noch offen aber „es ist gut und wichtig, dass sich immer neue Ideen entwickeln und auch das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt“, so Henning Rutsatz

Marisa Paramonow: „Was wir derzeit erleben, ist so etwas wie der zweite große Wandel im Bestattungswesen.“ Der erste sei vor einigen Jahrzehnten passiert. „Damals hat man angefangen, das Thema Tod immer weiter auszulagern, es wurde nicht mehr zuhause gestorben, sondern vermehrt in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Und die Organisation der Trauerfeier und die Totenfürsorge überließ man ganz dem Bestattungsunternehmen.“

Beerdigungin Kirchlinteln - Von Totenfürsorge bis zur Gestaltung der Trauerfeier

Davor sei es üblich gewesen, dass die Verstorbenen zuhause meist von ihren Familienmitgliedern gewaschen und auf die Beerdigung vorbereitet wurden. „Das Versorgen der Verstorbenen war bis dahin Aufgabe der Angehörigen.“ Heute bemerke sie eine Entwicklung, dass der Tod wieder mehr Teil des Lebens werde und Angehörige von der Totenfürsorge bis zur Gestaltung der Trauerfeier wieder mehr in die eigenen Hände nehmen. Außerdem setzen sich immer mehr Menschen schon zu Lebzeiten mit ihrem Tod auseinander, bauten beispielsweise ihre eigenen Särge. „Und wenn wir Angehörigen erzählen, dass sie ihren Verstorbenen zum Beispiel auch nach dem Tod im Krankenhaus für bis zu 36 Stunden zu sich nach Hause holen dürfen, dann machen das einige auch.“ Der Bestatter könne beim Ankleiden oder Waschen des Verstorbenen helfen, wenn das gewünscht werde.

„Wir sind keine Sargverkäufer“, sagt Rutsatz. „Wir sind an der Seite der Angehörigen und unterstützen sie bei ihren Entscheidungen.“ Als Bestatter sei es wichtig, den Menschen ihre Optionen aufzuzeigen, ohne Druck auf sie auszuüben. „Jeder Mensch ist anders, Trauer ganz individuell. Man muss schauen, was sich für einen selbst gut anfühlt.“

+ Eine klassische Erdbestattung, ein Grab mit Grabstein auf einem Friedhof – das wird auch weiterhin eine Option sein. Aber mittlerweile haben Angehörige viele verschiedene Möglichkeiten, auch in der Gemeinde Kirchlinteln. © Reike Raczkowski

So würden heutzutage Kinder wieder mehr in den Prozess des Abschieds eingebunden. Kürzlich sei es beispielsweise einer Familie wichtig gewesen, dass auch das Enkelkind dabei ist, wenn der Sarg geschlossen wird. Es habe selbst eine Schraube in den Sargdeckel drehen dürfen. Und eine andere Familie habe gemeinsam mit den Kindern den Sarg eines Verstorbenen bemalt. „Da war es den Kindern ganz wichtig, dass der Deckel auch von innen bemalt wird, damit Omas Geist das auch sieht“, berichtet Marisa Paramonow lächelnd. Kinder würden Abschiede oft erstaunlich gut verarbeiten. „Wichtig ist nur, dass man ehrlich zu ihnen ist und sie nicht ausgrenzt“, ist Rutsatz überzeugt. „Denn die Kinder merken ja sowieso, wenn etwas los ist, wenn die Mama und der Papa traurig sind. Da muss man dann drüber reden.“

Kinder merken, wenn etwas los ist, wenn die Mama und der Papa traurig sind

Schon lange bietet Abschied-Bestattung die Möglichkeit, einen Sarg zu bemalen. „Der Tod entreißt uns die Kontrolle. Vielen Menschen gibt es ein gutes Gefühl, wenn sie aktiv etwas tun können, ihre Gefühle kreativ ausdrücken können. Für sie ist das wichtige Trauerarbeit“, sagt Paula Freter.

Manche Menschen entschieden sich gar dazu, sich schon zu Lebzeiten ihren eigenen Sarg zu bauen. „Der steht dann vielleicht als Bücherregal im Wohnzimmer, bis es soweit ist, dass er gebraucht wird.“ Paula Freter: „Die Menschen, die sich dazu entscheiden, wissen, dass sie sterblich sind, und es gibt ihnen ein friedliches Gefühl, dass der Sarg dann eben schon fertig ist.“