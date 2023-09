Zweite Lebenshilfe-Krippengruppe in Blender geplant

Von: Philipp Köster

Eine Aufnahme aus den ersten Betriebstagen der Lebenshilfe-Krippe in Blender im Spätsommer 2019. © Köster

Blender – Die Samtgemeinde baut ihre Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Verden in Sachen Kinderbetreuung weiter aus. In Blender soll das Obergeschoss des früheren Gemeindehauses der Kirche hergerichtet werden, um darin eine zweite Krippengruppe unterzubringen.

Schauen sich für das Pressefoto noch mal die Pläne an: (v.l.) Lebenshilfe-Geschäftsführer Kirk Chamberlain, Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, Brigitte Bertram (Leiterin Elementarpädagogik bei der Lebenshilfe), Krippenleiterin Kerstin Piontek, Samtgemeinde-Kitakoordinatorin Jasmin Möhlenbrock und Blenders Bürgermeister Patrick Rott. © Köster

Die Kosten für den Umbau in Höhe von rund 350 000 Euro trägt die Samtgemeinde. Betreut wird diese zweite Gruppe ebenso wie die erste von Fachkräften der Lebenshilfe.

Baubeginn soll möglichst im Januar 2024 sein, der Einzug der Lütten „im laufenden Kitajahr 2024/2025 erfolgen, wie Samtgemeinde-Kitakoordinatorin am Mittwochmorgen im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus mit Vertreterinnen und Vertretern der Samtgemeinde und der Lebenshilfe sowie mit Blenders Bürgermeister Patrick Rott erläutert.

Die erste Lebenshilfe-Krippengruppe wird seit 2019 im früheren Gemeindehaus betreut, das heute der politischen Gemeinde Blender gehört. Daneben gibt es noch eine weitere Gruppe in der kommunalen Kita am Mühlenberg. „Los ging es damals mit 9 Kindern, im Januar 2020 waren es schon 15“, erinnert sich Leiterin Kirsten Piontek. Und an dieser enormen Nachfrage hat sich nicht viel geändert, im Gegenteil. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Verwaltungschefin Anke Fahrenholz. „Und er wird in den kommenden Jahren noch steigen“, ist sich Patrick Rott sicher.

Wie andere Kommunen auch kann sich die Samtgemeinde bei der Herkulesaufgabe Kinderbetreuung auf freie Träger verlassen. „Es gibt schon Gemeinden, die das komplett vergeben“, sagt Fahrenholz. Das ist in Thedinghausen nicht der Fall. Aber wie berichtet, hat sich die (Samt-)Gemeinde Thedinghausen für das Millionenprojekt Neubau der integrativen fünfzügigen Kita an der Lehmstraße mit Kurzzeitwohnen für Menschen mit Behinderung ebenfalls die Lebenshilfe als Partnerin an die Seite geholt. Genauer gesagt: Die Lebenshilfe betreibt den „Hof Rabenmühle“ nicht nur, sondern ist auch Grundstückseigentümerin, anders als in Blender.

Einrichtungsleiterin Piontek und Brigitte Bertram, Bereichsleiterin Elementarpädagogik der Lebenshilfe, heben den persönlichen und familiären Charakter der Krippe in Blender hervor. Der Übergang in den Kindergarten gelinge sehr gut und ohne lange Eingewöhnung. Dieser Charakter solle auch mit Inbetriebnahme einer zweiten Gruppe gewahrt bleiben.

Zurzeit warten die Projektpartner auf die Baugenehmigung des Landkreises. Im Vorfeld habe es einen regen Austausch mit dem Kultusministerium gegeben, auch und vor allem hinsichtlich der kleinkindgerechten (Sicherheits-)Standards, die beim Umbau zu erfüllen sind.

Die vergleichsweise hohen Kosten von rund 350 000 Euro für den in bewährter Weise vom Morsumer Architekturbüro Arno Thalmann konzipierten Umbau erklären sich Jasmin Möhlenbrock zufolge aus den Aufgaben Verlegung des Treppenhauses sowie Schaffung moderner energetischer Standards und eines zweiten Rettungsweges. Auch müsse das Dach neu gemacht werden. Entstehen sollen unter anderem Gruppen-, Schlaf- und Differenzierungsräume sowie ein Büro. Die Maßnahmen könnten entsprechend nicht im laufenden Betrieb erfolgen. Brigitte Bertram und dem geschäftsführenden Vorstand Kirk Chamberlain zufolge ist die Lebenshilfe im Ort auf der Suche nach einem Übergangsquartier für die Lütten. Da die Lebenshilfe sich ihrem Wesen nach laut Bertram auch auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf spezialisiert hat, bietet die Krippengruppe im barrierefrei zugänglichen Erdgeschoss die Möglichkeit zur Betreuung sogenannter I-Kinder. I steht für integrativ. Der Übergang dieser Mädchen und Jungen in den kommunalen Kindergarten soll laut Jasmin Möhlenbrock möglich sein.

