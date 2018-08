Zwei Tage geht's rund an der Mühlenwiese

VARSTE - Auf das vom Ernteverein Varste-Seestedt-Laake organisierte Jahres-Hauptereignis weisen Schilder und Plakate schon sei einigen Tagen hin. Mitglieder und Erntejugend des Vereins waren fleißig dabei, alles gut vorzubereiten.

Heute beginnt Endspurt mit dem Zeltaufbau

Der Endspurt beginnt am heutigen Mittwoch, 29. August, mit dem Zeltaufbau ab 15 Uhr auf dem Festplatz an der Mühlenwiese. Die Erntejugend bindet am Donnerstag und Freitag auch die Erntekrone und erledigt Abschlussarbeiten im Festzelt und auf dem Festplatz.

Vom Erntebräutigam Eric Böhlke angeführt, startet der Umzug am Sonnabend um 14. Uhr zur musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Blender und der Varster Hobbykapelle in Richtung Haus Jeggle in Seestedt. Dort wird Eric die prächtige Erntekrone von Erntebraut Clara Jeggle in Empfang nehmen.

An dem Umzug mit bunt geschmückten Wagen sowie einem speziell für Senioren bestimmten beteiligen sich natürlich die Vereinsmitglieder, Erntejugend und Erntepaar. Andere Gruppen, Reiter, und Wagen sind jedoch ebenfalls willkommen.

Die Umzugsstrecke im Einzelnen: Mühlenwiese, Seestedt (Kranz abholen), Laake, Bullershop, Landesstraße, Verdener Weg und zurück zum Festplatz an der Mühlenwiese.

Über bunt geschmückte Straßen und Hofeinfahrten entlang der Wegstrecke würden sich der Ernteverein und alle anderen Umzugsteilnehmer sehr freuen, heißt es im Vorbericht.

Nach dem Erntegebet auf dem Festzelt stehen Kaffee und Kuchen für alle Besucher bereit. Die Tanzband „Let‘s Dance“ sorgt für passende Stimmung.

Für die jüngsten Gäste werden eine Hüpfburg, eine Riesensandkiste zur Schatzsuche und ein Bobbycar-Parcours aufgebaut.

Am Abend beim großen Festball geht es dann flott zu „Let‘s Dance“-Klängen weiter mit dem Feiern.

Am Festsonntag öffnet um 15 Uhr wieder die Kaffee- und Kuchentafel. Blasmusik mit der Varster Hobbykapelle und vom gemischten Chor Polyhymnia vorgetragene Lieder runden den Nachmittag ab.

Auch für die Kinder gibt es dann wieder viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Neu auf dem Programm steht am Sonntag das Kinderschminken.

Alle Vereinsmitglieder, das Erntepaar und der Vorstand des Vereins hoffen, eine große Gästeschar zum Varster Erntefest begrüßen zu dürfen.