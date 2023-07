Zwei Tage beste Stimmung in Riede

Bernhard Othersen und Gaby Kreutzgrabe setzen sich bei Königsschießen durch

+ © Joachim Behr Die neuen Majestäten des Schützenvereins Riede mit von links Kerstin Lübkemann, Monika Pachaly, Gaby Kreutzgrabe, Eike Kreutzgrabe, Bernhard Othersen, Ingo Behlmer, Petra Othersen, Matthies Otten, Jens Otten, Malena Bär, Marten Lichtenberger und Nyla Elea Körner. © Joachim Behr

Riede – Das 112. Schützenfest in Riede lockte am vergangenen Wochenende viele feierfreudige Gäste aus dem großen Umkreis wieder auf den Schützenplatz und ins große, bunt geschmückte Festzelt. Los ging es am Samstagmittag, als es auf dem Schützenplatz „Antreten zum Königabholen!“ hieß. Eine große Schar Schützinnen und Schützen, darunter auch einige vom Nachbarverein Felde, marschierten unter den Klängen des Fanfarenzuges „Vorwärts Elsfleth“ in Richtung Landesgraben, denn hier hat Schützenkönig Jens Otten sein Domizil.

Mit ihm empfingen die Damenkönigin Sabine Jerke, Jugendkönig Lotta Rode und Kinderkönigin Tabea Kramer die Gäste.

Im großen Garten, direkt am Landesgraben gelegen, standen viele Tische, Bänke und Stühle bereit und einige Nachbarn und Freunde der Majestäten versorgten die vielen Grünröcke mit viel „Nassem“, also Schluck und Bier, aber auch mit Antialkoholischem.

+ Der große und sehr gut besuchte stimmungsvolle Königsball beschloss das 112. Rieder Schützenfest. © Behr

Viel Klönschnack und zwischendurch mal ein musikalischer Einsatz der Elsflether sorgten für beste Stimmung. Auch ein Tänzchen der Majestäten war gefordert, ehe es auf den Rückmarsch durch die geschmückten Straßen ging.

Mit der grün-weißen Flaggenhissung wurde dann das Schützenfest durch den Vorsitzenden Ingo Behlmer eröffnet. Außerdem übergab er den Gemeindepokal an den Schützenverein Felde.

Im Festzelt boten die Damen ein Kaffee- und Kuchenbüfett an und in der Schützenhalle startete das Königsschießen für die Kategorien Schützenkönig, Jugendkönigs, Damenkönigin sowie König der Könige. Die Kinder trafen sich vor der Schützenhalle zum Kinderkönigsschießen.

Außerdem startete das Pokalschießen der Ortsvereine und Firmen sowie das Ausschießen um einige Pokale, Medaillen und Geldpreise.

+ Die Pokalsiegerinnen und -sieger: (v.li.) Maud Otten, Vorsitzender Ingo Behlmer, Katja Ortmann, Michael Wölke und Anke Schumacher © Behr

Auf der Festwiese ging es so richtig rund: Kettenkarussell, Kinderkarussell, Schießbude und Stände mit Bratwurst, Pizza, Süßigkeiten, Eis und Fisch lockten. Am Abend traten dann alle Grünröcke an der Ehrenpforte an und marschierten gemeinsam ins Festzelt.

Es folgte die Siegerehrung des Pokalschießens (siehe Kasten). Mit dem Ehrentanz der amtierenden Majestäten wurde der große Festball eröffnet, begleitet von der Partyband „Play High“. Mehr als 1000 Gäste, darunter auch von den Nachbar-Schützenvereinen feierten bis in den frühen Sonntagmorgen.

Nach der Fortsetzung des Königsschießens am Sonntag hieß es mittags „Antreten zur Königsproklamation!“ Manche Grünröcke wurden leicht nervös, Ingo Behlmer rief die künftigen Majestäten zu sich. Neuer Schützenkönig wurde Bernhard Othersen, Vize ist Jens Otten, Damenkönigin Gaby Kreutzgrabe, Vize Monika Pachaly, Jugendkönig Matthies Otten, Vize Eike Kreutzgrabe, Kinderkönigin Nyla Elea Körner und Vize Marten Lichtenberger. König der Könige ist Jens Otten. Der Pfennigorden ging an Kerstin Lübkemann. Beim Jugendpokal hatte Malena Bär das beste Ergebnis. Eine große Gratulationsrunde folgte. Nach dem Essen hieß es „Abmarsch zum neuen König!“, um die Königsscheibe an Othersens Wohnhaus an der Bruchstraße aufzuhängen. Der Königsball am Abend mit der Partyband „Up“ sorgte wieder für beste Stimmung bis zum Montagmorgen.

´von Joachim Behr