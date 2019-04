Zusatz-Gruppen und längere Zeiten

Thedinghausen/Morsum – Der Thedinghauser Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Wulmstorfer Dörphus beschlossen, zusätzliche Gruppen in den Kindergärten Morsum und Thedinghausen einzurichten, um dem Bedarf gerecht zu werden. Zudem werden die Betreuungszeiten ausgeweitet. Die Gemeinde beugt damit auch aufkeimendem Elternunmut vor, ganz davon abgesehen, dass es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz von vier Stunden täglich gibt.

Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 (nach den Sommerferien) soll es in Thedinghausen folgende Gruppen geben.

Eine Gruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 12 Uhr, Spätdienst bis 13 Uhr.

Eine Gruppe (neu) mit 19 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 12 Uhr, als Übergangslösung im ehemaligen Krippenraum (jetzt Lernwerkstatt).

Eine Gruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 13 Uhr, Spätdienst bis 14 und 15 Uhr.

Eine Gruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 14 Uhr plus Spätdienst bis 15 Uhr

Eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 15 Uhr (Ganztagsgruppe).

Genügend Anmeldungen für eine Betreuung nach 15 Uhr liegen nicht vor, so verlautete es im Samtgemeinderat. Die neue Gruppe sowie die Ausweitung der Betreuungszeit in einigen anderen Gruppen belastet die Gemeindekasse mit 88 000 Euro jährlich.

Verwaltungschef Harald Hesse: „Ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Angebot alle Rechtsansprüche erfüllen können. Das gilt übrigens auch für die anderen kommunalen Kindergärten in Morsum, Emtinghausen, Riede und Blender.“

Dennoch hat die ganze Sache einen Haken. Hesse: „Der politische Wille ist da, wir nehmen auch das nötige Geld in die Hand. Wir müssen aber noch ein ganz großes Problem lösen: Die Personalfrage. Erzieherinnen und Erzieher sind im Moment nur sehr schwer zu bekommen.“ Und weiter: „Sollten wir die Personalfrage nicht lösen können, müssen wir je nach Umfang des Defizits die ganze Konstruktion umstricken. Ich bin aber guter Dinge. Wir bemühen uns intensiv. Zum Hintergrund: Neu angemeldete Kinder haben keinen Anspruch auf verlängerte Betreuungszeiten. Diese Zeiten könnten also auch gestrichen werden.

Auch in Morsum gibt es einen erhöhten Bedarf an Plätzen sowie an Betreuungszeit. Hier haben der Gemeinderat am Donnerstagabend und die Verwaltung gestern eine Lösung festgeklopft. In Morsum wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet, so dass hier künftig 100 Kinder betreut werden können. Der nötige Raum wird frei durch den Auszug der Werder-Wichtel (Die kleinen Zwerge) aus dem Kindergarten. Die Wichtel ziehen um in ein naheliegendes Wohnhaus an der Verdener Straße (in etwa gegenüber dem Gasthaus Döhling), das von privat angemietet wird. Das Untergeschoss dieses Wohnhauses wird so umgebaut, dass dort nach den Sommerferien zwei Krippengruppen mit je elf Plätzen Platz finden. Die erforderlichen Genehmigungen inklusive des Okays der Gemeinde liegen vor.

Im Kindergarten Morsum, in dem künftig 100 statt bisher 75 Knirpse Platz finden sollen, wird es damit folgende Gruppen geben:

Eine Gruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 13 Uhr.

Eine Gruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 14 Uhr plus Spätdienst bis 15 Uhr.

Eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, Kernbetreuungszeit von 8 bis 16 Uhr.

Eine Kindergartengruppe, 25 Plätze von 8 bis 12 Uhr.

Die Mehrzahl an Gruppen sowie die längere Betreuung in beiden Kindergärten fanden im Rat einhellig Widerhall, wobei Heinz von Hollen anmerkte. „Vielen scheint nicht klar zu sein, dass die Unterbringung ihrer Kinder die Gemeinde viel Geld kostet.“ Verena Garscha meinte: „Wer Baugebiete ausweist, muss auch für Kindergartenplätze sorgen.“ sp