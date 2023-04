Frühlingserwachen lockt tausende Gäste ins Thedinghauser Zentrum

Von: Heiner Albrecht

Das Frühlingserwachen lockte viele Besucherinnen und Besucher in die City. © Albrecht

Thedinghausen – Den Sonnenschein von vor Corona gab es zwar am Sonntag nicht. „Zumindest hat es aber nicht geregnet wie im letzten Jahr“, freute sich GdS-Vorsitzender Wolfgang Golasowski über den außerordentlich guten Zuspruch zum Thänhuser Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag.

Und die Veranstaltung hatte auch einiges zu bieten. Marktmeister Christoph Hagedorn, der zwischenzeitlich in der Bier-Bude mit dem Ausschank beschäftigt war, resümierte kurz: „Den Besuchern gefällt es.“ So hatte Hagedorn es in vielen kleinen Gesprächen wahrgenommen.

„Hallo, Haaallo“, wurde ein Ehepaar von einem anderen im Vorbeilaufen angesprochen. „Oh, haben euch gar nicht gesehen“. „Mensch, lange nicht gesehen, wie geht’s euch“? Schon war das Gespräch im Gange.

Kein Einzelfall – als wenn sich die Besucherinnen und Besucher nach dem Draußen sehnten. So kam es jedenfalls dem neutralen Betrachter vor.

Weil sich etliche Firmen und viele Vereine vorstellten, war es automatisch voll beim Frühlingserwachen. © Albrecht

Am Nachmittag hatte die Braunschweiger Straße, die für den Verkehr gesperrt war, schon fast die Besucherdimensionen eines Thänhuser Marktes. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war ganz schön was los. Damit die Gäste das Sofa verließen und nach Thedinghausen kamen, dafür sorgte ein kleines abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Nicht Trubel und Party wie im September. Aber das brauchte es auch nicht.

Die Thedinghauser Geschäftswelt hatte den Nachmittag geöffnet. Dieter Ehlen lockte mit seinem Flohmarkt am Busbahnhof schon am Vormittag. „Verschiedene Vereine aus dem Ort mit ins Boot zu nehmen, war goldrichtig. Sie konnten sich prima präsentieren und haben ordentlich Gebrauch davon gemacht“, waren für Golasowski die vielen Ehrenamtlichen so etwas wie das Salz in der Suppe. Eine tolle Präsentation legten dabei die verschiedenen Tanzgruppen des TSV Thedinghausen hin. Aber auch der Heimatverein mit zahlreichen Oldtimertreckern nutzte die öffentliche Plattform, ebenso wie Feuerwehr, Kindergarten, Schützenverein, Bürgerbus und Fördervereine, zum Beispiel von der Gudewill-Schule.

Im Mittelpunkt des Frühlingserwachens standen in diesem Jahr die Vereine, hier die Tanzmäuse des TSV Thedinghausen. © Albrecht

Bei der Auto- beziehungsweise Mobilitätsschau präsentierten sich verschiedene Autohäuser aus Achim (Micheel, Schmidt+Koch und Brandt), Rudorff aus Emtinghausen und die Morsumer von Maaß, dazu aus Achim die Wohnmobilvermietung „Düne 36“ und das E-Mobil Center, und schließlich „Behrmann’s Radhaus by Drehmoment“ aus Langwedel. Dort gab es alles rund um konventionelle und elektrische Mobilität auf vier oder zwei Rädern zu erfahren. „Wir sind mit vielen Kunden ins Gespräch gekommen“, reflektierten Julian Firleke von Kfz-Maaß aus Morsum ebenso wie Claus-Dieter Rudorff vom gleichnamigen Autohaus aus Emtinghausen.

Am Ende kam Groß und Klein auf seine Kosten. Beim Glücksraddrehen gab es von der Blume bis zur kleinen Windmühle einiges zu gewinnen, oder es konnten Buttons hergestellt werden. Frühlings- und Sommermode waren ebenso im Angebot wie Trends der Schuhwelt.

Und wer sich etwas zu essen bestellte, wurde auch nicht enttäuscht, auch wenn die Bio-Eiskugel doch einen ordentlichen Griff ins Portmonnaie verlangte.

