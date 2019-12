Zaster für Pflaster gegen Laster

Thedinghausen - Von Philipp Köster. „Tempo 30!“ „Schwerlastverkehr raus!“ Was die Anwohner der Bürgerstraße in Thedinghausen seit Langem fordern, machen sie auf Plakaten in ihren Vorgärten unmissverständlich klar. Bauamtsleiter Frank Bielefeld hat inzwischen einen Denkansatz ausgearbeitet, damit die Anlieger vielleicht bald etwas aufatmen können, ohne dass die Nachbarn an der Braunschweiger Straße noch mehr belastet werden.

Das ist aber gar nicht so einfach. Das war zumindest der Tenor im gut besuchten Bauausschuss am Dienstagabend in Döhlings Gasthaus in Morsum, wo Bielefeld seinen Plan zur Diskussion stellte. „Es gibt keine Ideallösung für Thedinghausen-City“, konstatierte zum Beispiel Bürgermeister Thomas Metz (CDU).

Wie in dieser Zeitung schon skizziert, soll es am Anfang und Ende der Bürgerstraße Aufpflasterungen geben. Der Durchgangsverkehr soll minimiert werden, denn Laster über 7,5 Tonnen sollen von der Braunschweiger Straße aus nicht einfahren dürfen, wohl aber von der Bremer Straße aus. Betonringe sollen in geraden Abschnitten geschwindigkeitsmindernde Verengungen erzeugen, ebenso wie Tempo 30 und Rechts-vor-links-Regelungen.

Die Vorschläge fanden im Ausschuss Anklang. Nur auf die Betonpoller wollte die Lokalpolitiker gern erst einmal verzichten. Zur Sprache kam auch das von der CDU vorgeschlagene Halteverbot an der Braunschweiger Straße, wofür sich laut Daniel Strassner auch schon dessen Unabhängige Bürgerliste stark gemacht habe, ebenso wie für Tempo 30 auf dieser Landesstraße. Das sei aber noch Thema im Rat, hieß es.

Dieter Mensen (Grüne) begrüßt die Aufpflasterungen, vor allem an der abknickenden Vorfahrt beim Rathaus komme es zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radler, wenn Auto- und Lasterfahrer einfach gerade auf die Bürgerstraße schössen.

Eine große Lösung mit einer Umgehungsstraße werde es nicht mehr geben, unterstrichen Bielefeld und Ausschussvorsitzender Arno Thalmann (CDU). Der Landkreis könne sich allenfalls noch um Reparaturen und Brückensanierungen kümmern.

Am Ende empfahl das Gremium dem Gemeinderat Frank Bielefelds Denkansatz für die Bürgerstraße zur weiteren Bearbeitung. Auf die Betonpoller soll aber verzichtet werden. Die Maßnahmen würden in etwa 67 000 Euro kosten, der Löwenanteil flösse dabei in die Aufpflasterungen. Das letzte Wort hat indes der Landkreis als Straßenverkehrsbehörde. Darauf wies Heinz von Hollen (FDP / von Hollen) hin.

BauamtschefBielefeld hatte seine Vorschläge laut eigener Auskunft schon vor sieben bis acht Wochen nach Verden geschickt, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Das liege an besagtem Aufgabenvolumen, womit es der Kreis zu tun habe.