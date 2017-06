„Es wurde immer marschiert in der Nazi-Zeit“

THEDINGHAUSEN - „Es wurde immer wieder marschiert in der Nazizeit und der Verstand dabei immer mehr abgeschaltet“, bestätigte der 87-jährige Jens Rösemann aus Bremen-Nord am Zeitzeugen-Tag in der Thedinghauser Gudewill-Oberschule.

Bevor er seine persönlichen Erfahrungen aus jener Zeit berichtete, hatte der frühere Gudewill-Geschichtslehrer Klaus Domröse in einem Powerpoint-Vortrag anhand von alten Fotos deutlich gemacht, dass auch in Thedinghausen viel marschiert wurde. Die Gemeinde war damals noch Exklave des Landkreises Braunschweig und hatte bereits 1932 Besuch von rund 4000 SA-Leuten in Uniform, die die erfolgreiche Eindeutschung des gebürtigen Österreichers Adolf Hitler feierten. Ohne den sozusagen in letzter Minute von der Braunschweiger Verwaltung ausgestellten deutschen Pass hätte der „Führer“ gar nicht zur Wahl antreten dürfen.

Das Tragen von SA-Uniformen war 1932 in weiten Teilen Norddeutschlands noch verboten, im Braunschweiger Zuständigkeitsbereich aber erlaubt.

Es gab in Thedinghausen einige weitere Ummärsche, und als 1936 ein bekannter Nazi in Bahlum starb, bildeten Uniformierte ein Spalier entlang der Straße bis nach Thedinghausen.

Wohin die ganze Herrenmenschen-Ideologie führte, zeigte Domröse anhand von Aufnahmen aus den Konzentrationslagern in Auschwitz und Bergen-Belsen.

Er verwies aber auch darauf, dass der Rechtsextremismus bis heute weiterlebe bei jungen Neonazis, in Gedankengängen der AFD, bei Marie le Pen in Frankreich oder auch beim Populisten Wilders in den Niederlanden.

Der 87-jährige Zeitzeuge kam zum ersten Mal allein zum Erzählen in die Gudewill-Schule, denn Detlef Dahlke, sein langjähriger Begleiter bei solchen Veranstaltungen, ist Anfang Mai verstorben.

Rösemann berichtete von seinem Vater, einem Weltkrieg I-Soldaten, der Lehrer und NSDAP-Mitglied war. Der junge Jens zeigte sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen ebenfalls für Nazi-Haltungen empfänglich und ließ sich sogar dazu drängen, einen Stein ins Fenster eines jüdischen Geschäfts zu werfen.

Als der Inhaber sich jedoch beim Vater – dem Parteimitglied – beschwerte und deutlich machte, dass solche Handlungen nicht zu akzeptieren seien, plagte den Sohn das schlechte Gewissen immer mehr. Er bewunderte den Mut des Nachbarn, dem der Vater dann sogar versprach, die Reparatur des Fensters zu bezahlen.

Als die zuvor in Stade wohnende Familie Rösemann nach Bremen Nord umzog, kam der Junge in Kontakt mit dortigen Werftarbeitern, die eher sozialistisch dachten und von vornherein mit Hitler nichts am Hut hatten.

Die Schrecken der Kriegszeit mit zerstörten Stadtteilen und dem Anblick aufgedunsener Leichen verstärkten die Ablehnung des Regimes weiter, während sich nach Kriegsende schnell Freundschaften und gesellige Treffen mit kurz zuvor noch feindlichen US-Soldaten entwickelten. Die neue Atmosphäre von Freiheit und Demokratie faszinierte Jens Rösemann sofort.

Das Publikum der neunten Klassen und der 10 Z hörte in der Schulaula weithin sehr interessiert den Schilderungen aus dem Alltag während der Nazi-Diktatur zu, und es gab einige genauere Nachfragen. Der auch schon 70 Jahre alte Klaus Domröse bedauerte daher, dass solche Auftritte direkter Zeitzeugen immer seltener möglich seien. In der Thedinghauser Schule gibt es sie seit 2003. - la