Wohnmobilstellplätze in Thedinghausen: Ein „anständiges Konzept“ soll her

Von: Philipp Köster

Teilen

Auf dem Wohnmobilstellplatz gibt es Raum für acht Fahrzeuge. © Köster

Samtgemeinde – Noch Mitte November ist der Stellplatz für Wohnmobile beim Schloss Erbhof belegt. Die lediglich zwei Fahrzeuge, die der Verfasser am Abend des 9. November kurz vor Beginn der Sitzung des Samtgemeinde-Tourismus-Ausschusses gezählt hat, zeugen sogar von einer kleinen Flaute. „Zwei Mal in der Woche gehe ich da mit meiner Walkinggruppe laufen.

Und da ist immer viel los“, weiß die Ausschussvorsitzende Christiane Siemer (Grüne Liste, Thedinghausen) zu berichten. Im Sommer müssen ihr zufolge die Wohnmobil-Reisenden auf den großen Parkplatz zwischen dem Restaurant und dem Arboretum ausweichen, so groß sei die Anziehungskraft. Lage und Bedingungen in Thedinghausen sprächen sich in der Szene herum, hat Siemer erfahren.

Das Toilettenhäuschen beim Erbhof genügt nicht mehr den Ansprüchen. © Köster

Corona hat dieser sehr individuellen und massenkontaktarmen Form des Reisens noch einmal einen Schub verliehen. Laut Vorlage für die Ausschuss-Sitzung von der Verwaltung sei der Stellplatz im vergangenen Sommer so gut besucht worden wie noch nie. Das Parken für eine Nacht auf dem großen Parkplatz sei aber eine Ausnahme. Das Rathaus hatte nun für besagte Sitzung angedacht, rechts neben dem Eingang zum Baumpark weitere Plätze herzurichten, die ohne Probleme auch für Wohnmobile mit Überlänge anzusteuern wären. Wer schon einmal die „Schiffe“ gesehen hat, mit denen Mudder und Vadder heutzutage zuweilen unterwegs sind, weiß, was die Verwaltung zu dieser Überlegung gebracht hat.

Auch weitere Säulen für Strom und Wasser wären dort installierbar. Jetziger und möglicher künftiger Stellplatz, aber auch die Volieren des Geflügelzuchtvereins Thedinghausen, befinden sich jedoch im Außenbereich, sodass in jedem Fall ein Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans hermüssten.

In diese Überlegungen fließt auch das Toilettenhäuschen ein. Der bestehende WC-Schuppen wurde laut Sitzungsvorlage 2017 gebraucht gekauft, und zwar als Ersatz für die bis dahin öffentlichen WCs im Restaurant. „Die Toiletten sind nicht mehr gebührend für die Veranstaltungen, die es mittlerweile beim Erbhof gibt“, stellt Christiane Siemer fest.

In der Vorlage heißt es dazu: „Der Container ist abgängig und entspricht auch nicht mehr den Anforderungen der (...) Gäste der Trauungen, Besucherinnen und Besucher der Open-Air-Veranstaltungen und Großveranstaltungen (Weyher Theater und Gartentage) sowie der zahlreichen Tagesgäste und Radtouristen. Um zukünftig besser aufgestellt zu sein, ist die Erneuerung der Toilettenanlage sehr wichtig für die weitere Entwicklung des Schlosses Erbhof mit Baumpark.“

Das Vorhaben werde auch vom Geflügelzuchtverein, dem Förderkreis Erbhof, der Baumparkstiftung und dem Heimatverein unterstützt. Unter Umständen müsse auch ein neues Toilettenhäuschen baurechtlich genehmigungsfähig sein.

Der Ausschuss wollte nun aber nichts übers Knie brechen. Schon die Vorlage enthielt keinen Beschlussvorschlag, aber immerhin Kostenschätzungen in Höhe von 170 000 Euro für eine angemessene WC-Anlage für zwei Jahre.

Laut Christiane Siemer soll zunächst ein „anständiges Konzept“ ausgearbeitet werden – und zwar für Stellplatzerweiterung, Toilettenneubau und baurechtliche Anforderungen. Einen entsprechenden Auftrag gab das Gremium der Samtgemeindeverwaltung mit auf den Weg. Martin Fahrland, wie berichtet auf der Ausschusssitzung anwesend, um als Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik seine Gesellschaft vorzustellen, konnte den Ratsleuten laut Siemer auch schon ein Planungsbüro empfehlen, das sich mit solchen Dingen auskennt.

Was aber in Kürze laut Empfehlung des Ausschusses gemacht werden soll: Unweit des bestehenden Stellplatzes gegenüber der Landesstraße am Ortseingang Thedinghausens soll der Rastplatz hergerichtet werden. Er befinde sich in keinem ansprechenden Zustand, hat die Verwaltung festgestellt.

Das Gremium sprach sich für die Installation eines Willkommens-Schildes aus. Zudem soll der Bauhof der Gemeinde Thedinghausen für Ordnung sorgen, Bänke und Schaukästen reinigen und Schlaglöcher des Schotterplatzes auffüllen.

Zehn Euro für die Übernachtung im Wohnmobil ab dem 1. Januar Einstimmig hat der Ausschuss für Tourismus auf seiner jüngsten Sitzung im Erbhof die Anhebung der Stellplatzgebühren für eine Übernachtung empfohlen. Wohnmobilreisende sollen demnach ab dem 1. Januar 2023 zehn statt wie bisher fünf Euro pro Nacht bezahlen. Für die Entnahme von Strom (für sechs Stunden) und Wasser (für 100 Liter) sind wie bislang ein Euro per Münzeinwurf zu zahlen. Von 2009 bis 2014 wurden keine Gebühren erhoben, seit 2014 fünf Euro. In der Vorlage der Verwaltung heißt es: „Da jahrelang keine Erhöhung erfolgt ist und aufgrund der exponierten Lage direkt am Schloss Erbhof mit Baumpark sowie der vorhandenen Infrastruktur mit Toilettenanlage einschließlich kostenloser Müllentsorgung, scheint eine Erhöhung auf zehn Euro vertretbar.“ Im Vergleich mit anderen Wohnmobilstellplätzen an der Weser liegt die Erhöhung im Rahmen: In Hoya sind ab 2023 auch zehn Euro zu zahlen, in Nienburg acht, in Langwedel 24, in Horstedt auf dem Campingplatz zwischen acht und elf, auf dem Kuhhirten in Bremen 17 Euro.

Die Gebühr für die Nutzung des Renaissancesaals für standesamtliche Trauungen beträgt auch künftig 280 Euro, die für freie Eheschließungen 380 Euro, hat der Fachausschuss vorgeschlagen. pk