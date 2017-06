WLAN: SPD will mehr Hotspots

BLENDER - Mehr öffentliches WLAN durch Einrichtung weiterer Hotspots fordert die SPD-Fraktion der Samtgemeinde Thedinghausen. In dem entsprechenden Antrag schlagen die Sozialdemokraten gleich geeignete Standorte vor und bitten die Verwaltung, diese zu überprüfen und die jeweiligen Kosten zur Einrichtung der Hotspots zu ermitteln.

Folgende Stellen werden genannt:

in der Gemeinde Blender das Feuerwehrhaus am Blender See und das Dorfgemeinschaftshaus Intschede;

in Emtinghausen die Mühle und der Bereich Kindergarten/Sportplatz/Turnhalle;

in der Gemeinde Thedinghausen der Morsumer Jan-Richter-Platz und der Bereich beim Thedinghausener Rathaus/Imbiss.

Die SPD verweist außerdem in ihrer Pressemitteilung auf aktuelle Zeitungsartikel, wonach die verbreitete Einrichtung von Hot Spots seitens der EU mit mehreren Millionen Euro gefördert werde.

Positive Erfahrungen mit einem solchen WLAN-Zugang am Bürgerbüro Riede seien nun ein Anlass, sich für den samtgemeindeweiten Ausbau einzusetzen. Die Erstellung eines entsprechenden Konzepts sei vom Samtgemeindeausschuss bereits am 17. Dezember beschlossen worden.

„Aus unserer Sicht sollte zunächst in allen Gemeinden an markanten, auch touristisch interessanten Orten ein solcher WLAN- Zugang eingerichtet werden“, heißt es zusammenfassend.

Dies werde auf Grund unterschiedlich vorhandener Infrastruktur mit unterschiedlichen Kosten verbunden sein. Daher müsse alles erst untersucht werden. Die Liste der vorgeschlagenen Standorte sei nicht abschließend und lasse sich beliebig erweitern.