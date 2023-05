Wissen ums Wimmeln am Wasser: NLWKN sponsert Grundschule Blender Material für Umweltbildung

NLWKN sponsert Grundschule Blender Bücher, Kescher, Lupen und mehr für Umweltbildung

+ © Christian Walter Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über das lehrreiche Geschenk, auch wenn sie mit ihrer Schulleiterin Corinna Kuhr und NLWKN-Vertreter Felix Oldfield fürs Foto etwas verkniffen gegen die Morgensonne gucken müssen. © Christian Walter

Die Grundschule Blender hat vom NLWKN einen großen Karton voll mit Umweltbildungsmaterial gesponsert bekommen. Demnächst geht es damit auf einen Ausflug zum Blender See.

Pünktlich um kurz vor 9 Uhr schleppte Felix Oldfield am Dienstag einen großen, schweren Karton auf den Schulhof der Grundschule Blender. Darin: Ein ganzes Potpourri an Umweltbildungs-Lehrmaterial zur Gewässeruntersuchung: Bücher, Hefte und Karten waren darunter, die für den theoretischen Teil des Wissens rund um Tiere im und am Wasser wichtig sind, aber auch Utensilien, mit deren Hilfe die Grundschülerinnen und Grundschüler in der Natur eine Menge über das Leben da draußen lernen können – wie Kescher, Becherlupen, ein Mikroskop oder ein Wassertestkoffer.

Das alles hat Felix Oldfield im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) nach Blender gebracht. Der Aufgabenbereichsleiter für Oberirdische Gewässer beim NLWKN erklärte, die Unterrichtsmaterialien sollten für das Thema Gewässerschutz sensibilisieren und Interesse unter den Grundschülern für das Leben rund ums Wasser wecken.

+ Die Grundschule Blender hat vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz einen ganzen Karton voll mit verschiedenen Lernmaterialien zum Thema Umwelt bekommen – nicht nur Bücher und Hefte. © Christian Walter

Und davon gibt es nicht weit entfernt durchaus reichlich: „Der Blender See bietet sich ja förmlich an für einen Ausflug“, freute sich Schulleiterin Corinna Kuhr am Dienstagmorgen auf dem Schulhof, die von einigen Schülerinnen und Schülern umringt das neue Bildungsmaterial durchstöberte. Das erste Projekt, bei dem es zum Einsatz kommen soll, sei bereits geplant.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des NLWKN zur Wasserrahmenrichtlinie soll Interesse an Zusammenhängen der Gewässerökologie geweckt werden. „Durch die Materialien soll es möglich sein, den Schülern spielerisch Einblicke in die komplexen biologischen Zusammenhänge im Gewässer zu ermöglichen und die Relevanz eines ökologisch intakten Gewässersystems aufzuzeigen“, erklärte Felix Oldfield. Die Kosten von rund 1 000 Euro trägt das niedersächsische Umweltministerium.

