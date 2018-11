Hubertusjagd durch Horstedter Marsch: Wilder Ritt über Hecken und Gräben

Ein Spektakel auch für die Zuschauer

+ © Archivfoto: Behr Die Foxhounds der Niedersachsenmeute jagen stets vorweg – auch bei der Hubertusjagd des Bremer Reitclubs durch die Horstedter Marsch. © Archivfoto: Behr

Thedinghausen/Riede - An einem Sonntag, nämlich dem 11. November, gibt es in diesem Jahr die traditionelle Hubertusjagd in Riede. Dazu laden der Bremer Reitclub und speziell Dr. Matthias Röpke als Jagdherr alle Jagdfreunde und Zuschauer ein. Diese sollten unbedingt dabei sein, wenn die Foxhounds der Niedersachsenmeute losstieben und Ross und Reiter hinterherjagen. Ross und Reiterinnen beziehungsweise Reiter sammeln sich um 12 Uhr auf dem Gutshof Schlieme, zwischen Horstedt und Riede gelegen.