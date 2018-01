Weserhochwasser schwappt in Morsum schon auf die Straße

Der Pegelstand der Weser steigt wieder an. Bald werden die ersten Straßen überflutet sein. Hier in Morsum ist es schon so weit. An der kleinen Verbindungsstraße zwischen Nottorf und Intschede hatte das Wasser gestern Mittag die Fahrbahn erreicht. Von Donnerstag Mittag bis Freitagmittag ist die Weser dort um rund 75 Zentimeter gestiegen. Tendenz laut Wasser- und Schifffahrtsamt: Weiter steigend. Am Wochenende wird die Durchfahrt zumindest an dieser Stelle kaum mehr möglich sein, weil der Wasserstand an vielen Messstellen noch zulegt. Nur in Hannoversch-Münden gehen die Pegelstände schon wieder zurück. Damit werden wohl auch die Landesstraßen von Thedinghausen nach Achim oder bei Verden nach derzeitigem Stand nicht mehr überflutet werden. - Foto: Albrecht