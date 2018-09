Werner Hahn: Kein Vergleich zu 2015

THedinGHAUSeN - Zur Zeit gebe es rund 150 Flüchtlinge in Thedinghausen. Etwa alle zwei Monate kämen einige hinzu – nicht selten im Rahmen der Familienzusammenführung. Das berichtete Werner Hahn von der Initiative „Ankommen in Thedinghausen“ beim Pressegespräch über die Integrations- und Begegnungsarbeit.

Das sei alles nicht mehr vergleichbar mit der Lage 2015 und 2016, als bis zu 400 Ankömmlinge in Hallen und Camps untergebracht werden mussten und ehrenamtliche Betreuer an Grenzen ihrer Belastbarkeit gerieten. Heute lebten die meisten Flüchtlinge in Wohnungen, viele gingen arbeiten, und damit sei auch die Zeit der regelmäßigen Polizeieinsätze wegen Auseinandersetzungen in Massenunterkünften vorüber.

Aus Syrien, Afghanistan, Sudan, Elfenbeinküste, Eritrea und Irak stammen die in Thedinghausen lebenden Flüchtlinge. Aus Syrien kämen hauptsächlich Familien, aus Afrika meist junge Männer, und bei den Ankömmlingen aus Afghanistan sei das Verhältnis gemischt, erläuterte Werner Hahn.

Er wisse zwar nicht, wie an einzelnen Stammtischen im Ort geredet werde, aber öffentliche Anfeindungen oder Drohungen gegen die Initiative und ihre Flüchtlingsarbeit habe es eigentlich nie gegeben, betonte er auf Nachfrage anlässlich mancher Ereignisse im Osten Deutschlands.

Dass es in Thedinghausen solche Konfrontationen nicht gab, liege sicher auch daran, dass die Initiative mit ihren 130 Unterstützern und einem Kern von 30 bis 40 Aktiven von Anfang an viel Bestärkung von Schulen, der Kirche und auch aus der Politik erfuhr. „Wir hatten gleich ein gutes Standing“, so Hahn. - la