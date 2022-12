Weihnachtsglanz rund um die Rieder Kirche

Riede – Luna kann sich nicht entscheiden. So viele Päckchen, klein und groß. Und was mag wohl darin sein? Die Fünfjährige zögert, greift dann schließlich doch nach einem rechteckigen Paket in rosa Weihnachtspapier. „Aber aufgemacht wird erst zu Hause“, sagt Mama Svenja Cordes lächelnd. So blieb der Inhalt ein Geheimnis.

500 Überraschungspäckchen zu je einem Euro bot der Frauenkreis der Kirchengemeinde rund um Helga Koch auf dem Adventsmarkt an – und auch dieses Mal waren sie wieder der Renner des Marktes.

Das Wetter war trist und grau am gestrigen 2. Advent, aber Riede hielt weihnachtlich glänzend dagegen mit seinem Adventsmarkt, veranstaltet vom Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Andreas. Auf der Straße zwischen Kirche, Gemeinde- und Kantorenhaus hatten viele fleißige Helfende ein kleines, schnuckeliges Budendorf errichtet. 60 Meter geballter Weihnachtszauber mit Lichterglanz, Tannen und mehr als ein Dutzend Ständen, an denen neben liebevoll handgemachtem Kunsthandwerk auch Essen und Trinken für jeden Geschmack angeboten wurde.

Dass nicht nur Glühwein und Kinderpunsch gut durchwärmen können, bewiesen die Handballerdamen des MTV Riede. Während die Kinder sich beim Dosenwerfen amüsieren und warmen Kakao trinken konnten, servierten sie den Großen heiße Cocktails mit Lillet und Aperol.

Heißes gab es auch am Stand von „Essen für Alle“, genauer einen Gemüseeintopf aus geretteten Lebensmitteln. Die Initiative nutzt Teile des leeren Kantorenhauses als Lebensmittellager und gibt immer samstags von 12.30 bis 13.30 Uhr an Bedürftige aus Riede und umzu Obst, Gemüse und andere Grundnahrungsmittel aus.

Der Erlös des Adventsmarktes kommt übrigens dem Kantorenhaus zugute. „Kirchengemeinde und Rat sind sich einig, dass es erhalten bleiben und in irgendeiner Form durch Gruppen des Ortes genutzt werden soll“, so Pastorin Birgit Bredereke.

Festlich eingeläutet worden war der Adventsmarkt mit einer musikalischen Andacht in der St.-Andreas-Kirche, gestaltet von der Chor-AG der Grundschule Riede, dem Chor „Nachklang“ und Sven Rakers an der Orgel. Am Nachmittag spielte der Posaunenchor Weihnachtslieder und am späteren Nachmittag verteilte der Nikolaus Süßigkeiten an die Kinder.

