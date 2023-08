Die Vorbereitungen für den 45. Thänhuser Markt laufen auf Hochtouren

Von: Christian Walter

Die Licht-Wasser-Musik-Show von Klaus Scholz feierte im vergangenen Jahr Premiere beim Thänhuser Markt. Eine Wiederholung steht nun an am Freitagabend, 15. September, vor der offiziellen Eröffnung des 2023er-Marktes. © Claudia Elfers

Thedinghausen – Man sei zwar noch „mitten in der heißen Phase der Vorbereitungen“, aber auf einen Programmpunkt beim 45. Thänhuser Markt im September freut sich Wolfgang Golasowski schon jetzt besonders: den Auftritt von Detlef Wutschik und seiner Kult-Handpuppe Werner Momsen.

Eigentlich findet „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“, so der Titel des Liveauftritts, schon vor dem Hauptprogramm statt, und zwar im Rahmen des traditionellen „Thänhuser Abends“ am Donnerstag, 14. September, ab 20 Uhr im Festzelt an der Braunschweiger Straße. Aber allein die Tatsache, dass es der allererste Besuch der sowohl von regionalen als auch aus Fernsehauftritten bekannten Figur in Thedinghausen ist, gibt dem „Pre-Opening“ des Thänhuser Marktes in diesem Jahr einen besonderen und gleichzeitig lokal verwurzelten Anstrich – Detlef Wutschik ist Achim-Badener. Der Vorverkauf für die Momsen-Show ist bereits gestartet: Karten gibt es bei Lange.

Ansonsten wird es in diesem Jahr beim Thänhuser Markt, wie Wolfgang Golasowski, Vorsitzender der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) Thedinghausen, schon vorab verrät, viel Bewährtes, aber auch relativ Neues im Programm geben. Zu Letzterem gehört etwa die Licht-Wasser-Musik-Show von Klaus Scholz aus Jade in der Wesermarsch, die am Freitagabend, 15. September, auf dem Parkplatz von Edeka Kirchhoff bunte Wasserfontänen in die Thänhuser Partyluft zaubern wird. So ab halb zehn / zehn beginnt das Spektakel, das in Thedinghausen bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt ist.

Wolfgang Golasowski, Vorsitzender der GdS Thedinghausen, wirbt für den Auftritt von Werner Momsen am Donnerstag, 14. September, beim „Thänhuser Abend“. © Christian Walter

Die Lichtshow ist der Ersatz für das Eröffnungsfeuerwerk. Darauf hat die GdS mittlerweile ganz bewusst verzichtet, aus drei Gründen: „Einerseits ist der frühere Abschussplatz mittlerweile bebaut“, erklärt Golasowski, „zum anderen finden wir ein Feuerwerk unpassend mit Blick auf die Situation in der Ukraine, und wir wollen auch Rücksicht nehmen auf die vielen Tiere hier in der ländlichen Umgebung.“

„Die Hoffnung ist“, so der GdS-Vorsitzende mit Blick auf die Premiere der Wasser-Licht-Show im vergangenen Jahr, „dass wir dieses Mal vernünftiges Wetter haben. Letztes Jahr kam der Regen von oben und von unten. Die Show war einfach toll, aber alle waren nachher klitschnass“, bedauert Golasowski die Rahmenbedingungen bei der Premiere. „Mein Wunsch ist diesmal ein lauer September-Abend, an dem alle ein Glas Wein in der Hand haben statt Regenschirmen“, so der Macher des Thänhuser Marktes.

Wenn die Lichtshow am Freitagabend steigt, werden parallel auch schon die Festzelte und die Budenstadt ab 17.30 Uhr geöffnet sein. Und das ist im Groben der bewährte Teil des Thänhuser Jahreshöhepunkts: Ein Festzelt an der Braunschweiger Straße, das auf dem Netto-Parkplatz stehen wird, und ein weiteres beim Busbahnhof um die Ecke an der Syker Straße. Ersteres werden Kirsten und Lutz von dem Berge betreiben und bespielen, das Zelt am ZOB Mina Ibrahim und sein Team vom Gasthaus Zum Adeligen Holze. Ein detailliertes Musikprogramm wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Offiziell eröffnet wird der Thänhuser Markt, trotz der zahlreichen Angebote auch schon an den Tagen zuvor, erst am Samstag, 16. September, um 9.30 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus, wo die Samtgemeinde Freibier springen lassen wird. Dort werden auch, wenn die Kulisse praktischerweise schon mal da ist, die besten Einzel-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sowie Teams beim diesjährigen Stadtradeln mit Urkunden und Sachpreisen ausgezeichnet. Um 12 Uhr gibt es dann Mittag aus der Gulaschkanone im Festzelt bei Netto, dem „Beck´s-Zelt“, wie die Veranstalter es getauft haben. Danach geht der Rummel richtig in die Vollen. Am Sonntag, 17. September, geht der Thänhuser Markt zusätzlich mit von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäften ins Finale.

Die Angebote in der Budenstadt stehen noch nicht umfassend und im allerletzten Detail fest. Was sicher ist, ist, dass sich der Thedinghauser Imker Adolf Scherbinske beteiligen wird, die Diamond Connection wird mit einem Food-Truck dabei sein, an dem es unter anderem Hot-Dogs geben wird, passend zum Geschäftsmodell – ja, tatsächlich – mit Blattgold-Überzug, wie Betreiber Jannik Hinrichs schon verrät. Allerdings nicht, wie mancher jetzt vermuten mag, für Unsummen. Ein Euro Aufschlag wird dafür berechnet. Wer sich also mal für einen Moment wie Franck Ribéry fühlen – oder einfach nur mal testen möchte, wie so etwas schmeckt, denn Blattgold ist essbar, ist vor dem Ladengeschäft an der Ecke Braunschweiger / Syker / Schulstraße richtig.

Daneben wird es einen weiteren Food-Truck mit japanischen Speisen geben, die weit über Sushi hinaus reichen werden, kündigt Wolfgang Golasowski an, und darüber hinaus natürlich auch beliebte und gewohnte weitere Speisen- und Getränkeangebote, aber auch etliche Non-Food-Stände der örtlichen Geschäftswelt und Kreativszene oder Informationsangebote wie zum Beispiel von Melanie Günther mit ihrem Yoga- und Pilates-Kursangebot und vieles andere mehr.

„Ich versuche, den Anteil derer hochzuhalten, die aus der Samtgemeinde kommen“, betont Wolfgang Golasowski. Aber auch von Drumherum sind Beschicker und Schausteller dabei. Letzteres ist ein gutes Stichwort, denn zum Thänhuser Markt gehören ohne Frage auch die alteingesessenen Schaustellerfamilien, die den Thänhuser Markt im Zusammenspiel mit den anderen Angeboten erst zu dem machen, was er ist. „Das ist das Rückgrat des Marktes, was ihn zur Kirmes macht“, betont Wolfgang Golasowski mit Blick auf die Fahrgeschäfte und Jahrmarktsklassiker wie Stände mit Eis, Mandeln und so weiter. „Letztendlich stecken da die Schaustellerfamilien dahinter, die schon immer kommen“, freut sich der GdS-Vorsitzende über deren Treue. Apropos Fahrgeschäfte: Wer es schnell und durchgedreht mag, kommt im Musik-Express, im Twister und im Autoscooter auf seine Kosten.

Das Konzept der Organisation des Thänhuser Marktes durch die Gemeinschaft der Selbstständigen Thedinghausen – und nicht etwa durch die Kommune – „unterscheidet uns von anderen Märkten wie Domweih oder Brokser Heiratsmarkt“, sagt Golasowski und betont zugleich die Rückendeckung durch die Thedinghauser Verwaltung. „Die Samtgemeinde unterstützt das sehr, da kann ich mich nicht beklagen.“

Und Rückhalt aus Verwaltung und Bevölkerung ist auch unabdingbar, denn mit dem Thänhuser Markt sind zwangsläufig Beeinträchtigungen verbunden, einerseits durch den lauten Trubel mitten im Ort rund um das Ausnahme-Wochenende, andererseits durch notwendige Vollsperrungen für den Verkehr. Anders geht es nicht bei dieser innerörtlichen Veranstaltung, was sie wieder mit der Domweih gemein hat. „Der Thänhuser Markt findet schon immer mitten im Ort statt. Auf der grünen Wiese wäre es nicht mehr der Thänhuser Markt“, sagt Wolfgang Golasowski, der den Gedanken eines Umzugs zugunsten von mehr Ruhe und Normalität in Thedinghausen mit Blick auf die Tradition ablehnt und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis dankt. „Ohne die Bereitschaft der Bevölkerung, das auszuhalten, wäre der Thänhuser Markt nicht möglich.“

Zudem betont der Macher des Marktes die hohe Professionalität und das oft blinde Verständnis bei allen Beteiligten. „Um mehr als die Hälfte der Arbeit musst du dich gar nicht kümmern, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Und wird Hilfe benötigt, bekommt man sie sofort, weil immer jemand jemanden kennt. Da greifen ganz viele Zahnräder ineinander“, freut sich Wolfgang Golasowski und nennt das Beispiel Krinke, die in diesem Jahr die tonnenschweren Steine für die Sicherheitsbarrieren beisteuern. Das ist der große Vorteil der kurzen Wege in der Samtgemeinde und der Tatsache, dass hier noch immer das gesprochene Wort gilt – alte Schule. „Das macht den besonderen Charme und Reiz aus, dass man manchmal denkt: Das kann eigentlich gar nicht klappen in der heutigen Zeit, klappt aber.“ Und dennoch ist noch eine Menge zu tun und zu organisieren, bis in etwas mehr als drei Wochen das große Thänhuser Spektakel starten kann. Golasowski macht das nichts aus, wie zu merken ist, als er zum Ende des Gesprächs mit dieser Zeitung seine dicke Orga-Mappe mit Lageplänen, Kontaktdaten und vielen weiteren Infos zuklappt, denn abschließend fügt er mit Vorfreude im Gesicht noch an: „Es ist eine Wahnsinnsarbeit, aber macht riesig Spaß.“

