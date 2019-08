St.-Michaelis-Gemeinde Intschede feiert runden Geburtstag ihres Gotteshauses

Mit einem Festgottesdienst hat die St.-Michaelis-Gemeinde in Intschede am Sonntag das 200-jährige Bestehen ihrer Kirche gefeiert. Dazu begrüßte Pastor Dr. Sebastian Sievers Vertreter der Ortsfeuerwehr, des Schützenvereins und des TSV „Weserstrand“ Intschede, daneben Vertreter anderer Kirchengemeinden und der Samtgemeinde Thedinghausen. Der Verdener Superintendent Fulko Steinhausen hielt die Festpredigt.

Intschede - Pastor Georg Ludolph Petersen hatte zur Einweihung der Intscheder Kirche am 12. September 1819 eine besondere Ordnung des Gottesdienstes bei der Einweihung erlassen. Es wurde genau festgelegt, wie der Einzug in die neugebaute Kirche zu erfolgen hatte. Der Schulleiter aus Reer führte den Zug an, gefolgt von einer Abteilung von Schulkindern aus Reer und Intschede. Dann folgte der Maurermeister mit zwei Gesellen, der Zimmermeister mit zwei Gesellen, sowie der Tischlermeister mit zwei Gesellen, alle mit einem Stück ihres Handwerkszeugs versehen. Nach weiteren Schulkindern kam der Küster, dann zwei Knaben, das Altarlicht bringend, und zwei Mädchen mit der Bibel, die sie auf einem Kissen trugen. Und ganz zum Schluss ging der Prediger. Bei ihm waren auch die „Commißarien“, also der königlich-hannoversche Amtmann aus Westen und der Superintendent aus Vilsen, ebenso die „Kirchen-Juraten“, also die Mitglieder des Kirchenvorstands, und die Bauermeister, heute Vertreter der politischen Gemeinde.

Ein ähnlicher Umzug setzte sich auch am Sonntag in Bewegung, voran die Vereine mit ihren Fahnen und ganz zum Schluss Pastor Sebastian Sievers sowie Superintendent Fulko Steinhausen.

Viele der Teilnehmer hatten die Handwerkerkleidung der damaligen Zeit angezogen. So war es ein farbenprächtiger Festumzug zur Kirche. Pastor Sebastian Sievers freute sich, dass alles geklappt hatte und dankte den Organisatoren für diese präzise Vorarbeit.

Der Choral „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ war Inhalt der Festpredigt von Pastor Petersen vor 200 Jahren gewesen. In seiner Festpredigt griff Superintendent Steinhausen diesen Choral wieder auf. In diesen 200 Jahren habe es viele Umwälzungen gegeben. Deutschland sei noch ein Fleckenteppich von Fürsten- und Herzogtümern gewesen. Es folgte der Erste Weltkrieg, die Schreckensherrschaft der Nazis, der Zweite Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung. Seitdem gebe es Frieden und Wohlstand in Deutschland, der technische Fortschritt sei enorm. „Wahnsinn, was in 200 Jahren alles passiert ist.“

+ Gestalten den Geburtstagsgottesdienst: (v.l.) Hermann Müller und Dunja von Ahsen (Kirchenvorstand, Superintendent Fulko Steinhausen, Pastor Dr. Sebastian Sievers, Erika Holtgrefe und Jürgen Clausen (Kirchenvorstand). © Hustedt

Die zweite Strophe des Chorals handelt von der Gegenwart. Es habe viele Einschnitte im Leben der Menschen hier gegeben. „Wir haben Dank zu sagen, denn keiner Generation ging es besser als der jetzigen.“ Zwar gebe es nicht mehr so viele Kirchbesucher, doch auch in der Natur könne man Gott nahe sein. Aber in der Stille der Kirche sei es doch etwas Besonderes.

In der dritten Choralstrophe gehe es um die Zukunft. „Wie werden die Lebensbedingungen in 200 Jahren sein?“, fragte Steinhausen. „Gibt es dann noch Menschen, die der Kirche dienen?“ Achtet auf ein gutes Fundament, hatte es Pastor Petersen vor 200 Jahren formuliert. „Gott wird dabei helfen und Engel zur Unterstützung schicken“, hatte er in die Zukunft geblickt.

Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst vom Kirchenchor unter Leitung von Petra Holstein.

Der Rückhalt in Dorf ist sehr groß. Das war auch an der Anzahl der Teilnehmer am Festgottesdienst zu sehen, die sich anschließend draußen trafen und sich in Gesprächen vertieften. Auf dem Grill brutzelten Steaks, und viele Salate luden zum Schlemmen ein. Dazu gab es bei der sommerlichen Hitze ausreichend Getränke.

Im Lauf des Nachmittags gab es noch ein kleines Schauspiel über die Entstehungsgeschichte der Kirche mit Hiltrud Stamper-Wrigge.

Später dann trat die Alphornbläsergruppe unter Leitung von Hanna Scheibe auf.

Die ältesten Konfirmationsbilder wurden mit kleinen Preisen bedacht. Und der Jugendarbeitskreis sorgte dafür, dass es den Kindern nie langweilig wurde, zum Beispiel mit einer Hüpfburg.