Vorschlag: Sex statt Bio

Thedinghausen – Normalerweise gibt es stehende Ovationen nur am Ende einer gelungenen Vorführung. Beim Thänhuser Abend im mit 800 Besuchern restlos ausverkauften Blöte-Marktzelt war das anders. Schon zu Beginn prasselte der Beifall nur so auf die Akteure nieder. Und das mit gutem Grund: Die zehnte Auflage dieses Events der Emhuser Plattsnacker mit den „Plattrichten“ als Mittelpunkt war auch die letzte.

Nachrichtensprecherin Andrea Stadtlander, an der Seite von Macher André Habekost, begründete das Aus: „Dat ist to anstrengend, bi jede Gelegenhiet de Ohren lang to moken, üm mittokreegen, wat in Ort so passeert is.“

In den letzten zwölf Monaten haben die Emhuser aber noch gut aufgepasst. Viele ortsbekannte Persönlichkeiten und Geschehnisse wurde durch den Kakao gezogen. Der Bäcker bekam ebenso sein Fett weg wie die Pastorin, die Ärzte oder der Zeitungsschreiber.

Untermalt wurden die Beiträge mit passenden Foto- oder Filmsequenzen auf der überdimensionalen Leinwand. So auch die Anregung für die Sanierung des Blender Sees. Hosen runter und einfach ordentlich reinpinkeln. Das reguliert den Wasserstand, so die präsentierte Lösung.

Zum Rathausumbau hieß es: „Bien Ümbo hät man maakt, dat dat Huus hohl is. Dat kann man ok von Inhalt seggen.“ Da passte natürlich diese Schlussfolgerung: „Wi sökt us jetzt nen Job inne Politik. Dann hät de Arbiet endlich mol en Enne.“ Überhaupt die Politik: „ Wat förn Tofall, dat de nede Emhuser Windmast jüst op‘n Feld vom Bürgermester steien schall.“ Vorm Bürgerbus wurde gewarnt: „Dor sitt nu ne tweete Fro an Stüer.“ Auch mitleidige Töne wurden angeschlagen: „Morsum is na de Tosomenlägung mit Thänhusen afhängt worn. De Ort ward bald stillllächt.“ Und die Rieder müssen sich darauf einstellen, dass, nach Beschwerden einer Einwohnerein, ihr Osterfeuer in nächsten Jahr unter einem Zeltdach stattfinden wird.

Fazit dieser und auch der früheren Plattrichten: Wer nicht erwähnt wurde (und sich geärgert hat), der ist in Thänhusen und umto kein großes Licht.

Zwischen den Neuigkeiten aus dem Nachrichtenstudio sorgte eine Sketchparade mit neuen und Stücken aus früheren Jahren immer wieder für Lachsalven. Stets ein Brüller: Drei Männer am Pinkelbecken.

Zum Schluss flimmerten die letzten zehn Plattrichten-Jahre noch einmal kurz über die Leinwand. Das war allemal Grund genug für das Publikum, darunter auch zahlreiche junge und „mittelalte“ Zeitgenossen, noch einmal zu stehenden Ovationen anzusetzen.

Letztlich hatte GDS-Vorsitzender Hans-Ludwig Durka außer einem Präsent und Dankesworten für die engagierte Truppe auch eine Frage im Gepäck: „Wie machen wir nächstes Jahr weiter?“ Eine Idee hatte das Nachrichtenduo parat: Statt mit quakenden Bio-Anbietern einfach mal mit einer Sexmeile Leute anlocken. sp