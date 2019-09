Vorerst keine Ampel in Felde

Patt im Gemeinderat führt zur Ablehnung des Antrages für eine Querungshilfe

+ An dieser Stelle an der Felder Dorfstraße soll die Ampel stehen – frühestens 2020. Foto: pk

Felde - Von Philipp Köster. Die unendliche Geschichte geht in die Verlängerung: An der Felder Dorfstraße wird auch in diesem Jahr definitiv keine Querungshilfe gebaut. Der Rieder Gemeinderat lehnte bei seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Scholvin-Ortmann einen Beschlussvorschlag der Verwaltung durch Stimmengleichheit ab.