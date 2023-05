„Von der Kita zum Leuchtturm“: Verein Lebenshilfe Verden investiert Millionen an der Rabenmühle

Von: Christian Walter

Teilen

Stellten am Mittwochmorgen das „besondere Leuchtturmprojekt“ vor (v.l.): Kirk Chamberlain, Vorstand der Lebenshilfe Verden, Jonas Ruff, Architekt und Geschäftsführer der Planungsgruppe Niemeyer, und Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. © Christian Walter

Der Verein Lebenshilfe Verden investiert eine Millionensumme in eine neue inklusive Kita und das Projekt „Hof Rabenmühle“ nördlich der Lehmstraße in Thedinghausen.

Es war alles ein wenig nebulös. Erst fand eine außerordentliche, nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats Thedinghausen am Dienstagabend statt, und gleich früh am Morgen danach gab es eine Pressekonferenz im Rathaus, zu der der Verein Lebenshilfe im Landkreis Verden eingeladen hatte, und bei der auch Anke Fahrenholz zugegen war, die nicht nur Samtgemeindebürgermeisterin, sondern auch stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeindedirektorin Thedinghausens ist.

„Ein deutschlandweit einmaliges Projekt“ sollte dort vorgestellt werden, hieß es vage in der Einladung. Und: „Die Berichterstattung wird auch überregional von Interesse sein.“ Mehr wurde vorab nicht verraten. Da war also etwas Größeres im Gange, und ein Zusammenhang zwischen Ratssitzung außer der Reihe sowie geheimnisvollem Pressetermin lag nahe, zumal nur eine kurze Nacht dazwischen lag.

Bundesweit einmaliges Neubauprojekt mit straffem Zeitplan

Und in der Tat. Am Mittwochmorgen ließen Lebenshilfe und Gemeindeverwaltung feierlich, sichtlich zufrieden und gut aufgelegt die Katze aus dem Sack: Der Verein Lebenshilfe investiert eine Millionensumme in ein ambitioniertes Neubauprojekt an der Rabenmühle und hat sich dafür zudem einen straffen Zeitplan auferlegt. Von einem „Leuchtturmprojekt“ war am Mittwoch mehrfach die Rede.

Das Grundstück gibt noch viel mehr her.

Das Vorhaben ist zweigeteilt: Zum einen geht es um eine neue Kindertagesstätte. An Kita- und Krippenplätzen mangelt es durch Zuzug und immer mehr Familien mit mehr Kindern als früher ohnehin in Thedinghausen, wie Anke Fahrenholz erklärte. Daher hatte die Gemeinde im Jahr 2020 ein knapp 6.400 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, das östlich der Rabenmühle und nördlich der Lehmstraße liegt und direkt an das Areal angrenzt, auf dem die Nils-Holgersson- Grundschule steht. Das Rathaus hatte eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit einer dort anzusiedelnden neuen Kita befasste und erkannte: „Das Grundstück gibt noch viel mehr her“, wie Fahrenholz Revue passieren ließ.

Sönke Haverich, in der Verwaltung der Leiter des Fachbereichs Schule, Soziales und Ordnung, hatte ohnehin Kontakte zum Verein Lebenshilfe, woraus sich nach einigen weiteren Gesprächen die Idee einer Zusammenarbeit ergab. Da die Lebenshilfe Verden nach Aussage ihres Vorstands Kirk Chamberlain stetig wachse und vor ihrem 60. Jubiläum in diesem Jahr vor der strategischen Frage gestanden habe, wie man in fünf bis zehn Jahren aussehen und welche Angebote man wo für welche Altergsgruppe vorhalten wolle, sei in Thedinghausen die Gelegenheit nun günstig gewesen, dort etwas ganz Neues umzusetzen. So kaufte die Lebenshilfe der Gemeinde das Grundstück ab und baut und betreibt zum einen nun sehr bald die neue Kita selbst.

Um dieses Grundstück nörlich der Lehmstraße und östlich der Rabenmühle geht es. Es liegt direkt neben der Nils-Holgersson-Grundschule. Die Gebäude links im Bild werden abgerissen. © Christian Walter

Alle waren sehr, sehr begeistert im Gemeinderat.

Die Verträge hierfür waren am Dienstagabend unterzeichnet worden und mit ein Grund, weshalb der Gemeinderat nicht öffentlich tagte. Politisch gab die besondere Ratssitzung dem besonderen Vorhaben grünes Licht, und zwar „einstimmig“, wie Anke Fahrenholz berichtete. „Alle waren sehr, sehr begeistert im Gemeinderat“, betonte die Rathauschefin.

Das war wunderbares Timing.

Die neue Einrichtung in Trägerschaft der Lebenshilfe Verden wird drei Kita- und zwei Krippengruppen bieten, je eine davon integrativ, also für Kinder mit und ohne geistige oder körperliche Beeinträchtigungen. 105 Kinder werden dort insgesamt unterkommen. „Das war wunderbares Timing“, so Chamberlain, der „Bedarfe der Zukunft“ ansprach. Und die betreffen nicht nur mehr Kita-Plätze, sondern auch bessere und umfangreichere Angebote beim Thema Inklusion und für ganze Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen über Kita-Betreuung hinaus.

„Herzensprojekt“ Kurzzeitwohnen für bis zu 12 Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen

Da kommt der zweite Teil des Rabenmühle-Projekts ins Spiel: Auf der westlichen Hälfte des Grundstücks entsteht ein „Herzensprojekt“ der Lebenshilfe: Ein Angebot zum Kurzzeitwohnen für bis zu 12 Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Alter bis 18 Jahre und deren Familien aus ganz Deutschland. Ähnliche Angebote gibt es anderswo vereinzelt zwar bereits, doch die direkte Nachbarschaft zur neuen inklusiven Kita werde das Thedinghauser Angebot deutschlandweit einmalig machen.

Ein „Kurzzeit-Zuhause“ mit dem Namen Kupferhof gibt es beispielsweise in Hamburg. Dort können Familien mit beeinträchtigten Kindern Kurzurlaube vom Alltag nehmen. Es gibt dort eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Fachpersonal, die den betroffenenen Kindern, ihren Eltern und Geschwistern in inklusiven, barrierefreien Räumen eine Auszeit vom oft anstrengenden und belastenden Alltag bieten kann. Alle Familienmitglieder wohnen dabei unter einem Dach, können aber auch mal abschalten und sich zurückziehen, weil sie sich keine Sorgen um ihre Kinder machen müssen, die oft eine dauerhafte Betreuung und Beobachtung benötigen.

Das ist die wertvollste Zeit des Jahres.

Dieses Angebot in Hamburg nutzt auch Judith Fischer, die bei der Lebenshilfe Verden arbeitet und selbst ein Kind mit Beeinträchtigung hat. Sie spricht über die Besuche im Kupferhof als die „wertvollste Zeit des Jahres“, weil eine betroffene Familie dort alle Bedingungen vorfinde, die sie benötige. „Wir wissen das sehr zu schätzen“, so Fischer. Ihre Erfahrungen mit der Hamburger Einrichtung haben laut Chamberlain die Idee des neuen Projekts der Verdener Lebenshilfe, das nun in Thedinghausen neben der neuen Kita in freier Trägerschaft umgesetzt wird und „Hof Rabenmühle“ heißen wird, maßgeblich mit initiiert.

Das wird etwas mit der Gemeinde machen.

„Froh und stolz“ sei sie, sagte Anke Fahrenholz, nachdem das Großprojekt nun in trockenen Tüchern und die Tinte unter den Verträgen in ebensolchem Zustand ist. „Das wird etwas mit der Gemeinde machen“, wagte Chamberlain einen Ausblick. „Von der Kita zum Leuchtturm“, fasste Sönke Haverich den Verlauf der Gespräche und bisherigen Planungen zusammen und erntete Kopfnicken von allen Seiten.

Ebenfalls besonders an dem Projekt ist, dass es gemeinschaftlich nutzbare Räumlichkeiten geben wird, die auch Vereinen, Politik und anderen Akteuren zu gewissen Zeiten offen stehen sollen, damit auch in Randzeiten mehr Leben an der Rabenmühle herrschen soll.

Mindestens zehn Millionen Euro Investitionsvolumen bis 2027

Bleiben noch der Zeit- und Kostenrahmen: Noch befinden sich auf dem Grundstück ein Gehöft und ein Wohnhaus, in dem seit Beginn des Krieges in der Ukraine von dort geflüchtete Menschen leben. Diese ziehen bis zum Sommer in eigene Wohnungen um und die Gebäude werden abgerissen. „So zügig wie möglich“ wolle man in Sachen Bauantrag und -Beginn vorankommen, sagte Jonas Ruff, verantwortlicher Architekt und Geschäftsführer der Planungsgruppe Niemeyer, die das Neubauvorhaben für die Lebenshilfe plant und umsetzt. Das war auch daran abzulesen, dass bereits am Mittwochmorgen Mitarbeiter einer Spezialfirma mit piepsenden Instrumenten auf dem Grundstück werkelten. „Ein Bodengutachten“ für die Neubaufundamente werde dort erstellt, informierte Chamberlain vor Ort. Wenn alles gut geht, soll der Bauantrag in zwei bis drei Monaten genehmigt sein, Anfang 2024 könnten die ersten Erdbewegungen stattfinden, so Ruff. Man sei sich durchaus bewusst, dass das ein „ambitionierter“ und „sportlicher“ Zeitplan sei, räumte der Architekt ein.

Kosten wird allein die neue Kita die Lebenshilfe rund fünf Millionen Euro, der Hof Rabenmühle „mehr“, sagte Chamberlain noch etwas vage. Für konkretere Zahlen und seriöse Aussagen dazu sei es noch zu früh. Es werden also mindestens zehn Millionen Euro in Thedinghausen in Beton gegossen, in Einrichtung und Ausrüstung gesteckt und in Solarzellen auf den Dächern investiert. 60 bis 70 Arbeitsplätze entstehen insgesamt. Bis 2025 soll die Kita stehen, das Kurzzeitwohnprojekt nebenan bis 2027. Doch stören die lauten Bauarbeiten für letzteres nicht den reibungslosen Kita-Betrieb in vertrauter, ruhiger Atmosphäre, gerade wenn es um Inklusion geht? Chamberlain: „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann das belastend werden, da wird Toleranz gefragt sein. Aber für Kinder gibt es doch nichts Schöneres als Bagger!“

Von Christian Walter