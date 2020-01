Mit Vollgas auf die Kreuzung

Thedinghausen – Ungebremst, betrunken und viel zu schnell soll ein 45 Jahre alter Angeklagter aus Emtinghausen am 2. August 2019 in Thedinghausen auf eine Kreuzung zugefahren sein und einen Unfall provoziert haben. Zur Überzeugung der Staatsanwaltschaft Verden handelte er in Suizidabsicht. Vor dem Landgericht Verden muss sich der 45-Jährige derzeit wegen versuchten Mordes verantworten.

„Die Tachonadel war bei 128 Stundenkilometer festgeklemmt“, sagte ein Polizeibeamter. Und der Drehzahlmesser bei 4 400 Umdrehungen. „Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich war der Fahrer nicht angeschnallt“, berichtete der Zeuge. „Ich habe von weitem schon den Motor aufheulen hören“, sagte eine Thedinghausenerin, die zum Unfallzeitpunkt mit Mann und Hund ganz in der Nähe spazieren gegangen sei. „Gleich kommt jemand über den Deich geschossen“, habe sie sich gedacht. In rasanter Geschwindigkeit habe der Audi A3 sie dann überholt.

Bremslichter wollen sie und auch ihr Mann nicht gesehen haben. „Nichts, gar nichts. Der hat draufgehalten“, so der 55-Jährige. Er habe sich noch das Kennzeichen gemerkt, weil er den Mann anzeigen wollte.

Der Audi kollidierte an der Kreuzung Beppener Bruchweg/Winkelweg mit dem Fahrzeug einer 51 Jahre alten Frau. Laut einem Polizeibeamten hätte er die Vorfahrt beachten müssen. Tempo 100 sei auf der Strecke erlaubt. Die 51-Jährige wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Eine andere Zeugin hatte den Audi gesehen, wie dieser augenscheinlich ungebremst auf die zugefahren sei. „Es waren auch hinterher keine Bremsspuren zu erkennen“, so die 27-Jährige. Ob der Angeklagte gelallt habe, wollte die Staatsanwältin wissen. „Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen richtig Besoffenen lallen gehört“, antwortete die Zeugin. An der Unfallstelle habe sie nach dem Angeklagten geschaut. „Er war im Auto lautstark am Brüllen. Lasst mich sterben“, zitierte sie ihn. Alkoholgeruch habe sie auch wahrgenommen.

Ein Feuerwehrmann schilderte, wie er durch die zerborstene Scheibe der Beifahrertür in den Audi geklettert war. „Durch den Aufprall war der Fahrer in den Fußraum gerutscht“, so der Feuerwehrmann. „Als ich fragte, was passiert ist, sagte er, er wollte sich umbringen.“ Diverse Bierdosen hätten im Fußraum gelegen.

Kurz vor dem Unfall soll der Angeklagte Zeugen bei einem Discounter in Thedinghausen aufgefallen sein. Dass der Mann betrunken zu seinem Auto ging und wegfahren wollte, sei der Polizei gemeldet worden, schilderte ein Beamter. Sofort habe er sich mit einem Kollegen auf den Weg gemacht. Der Angeklagte sei nicht mehr anzutreffen gewesen. Zuhause auch nicht. Dann sei die Unfallmeldung gekommen.

Auch die Beamten wollen bei dem Angeklagten Alkoholgeruch bemerkt haben. Später in der Klinik soll der 45-Jährige bei einer Befragung von „Suizidgedanken beim Unfall“ berichtet haben. In dem Prozess schweigt er bislang. wb