Volles Programm beim Mühlentag in Blender

Am Fuße der Mühle in Blender findet am Pfingstmontag der Mühlentag statt.

Blender - Am Deutschen Mühlentag wird in Blender wieder groß aufgetischt. Mit Frühkonzert, altem Handwerk, Flohmarkt, kulinarischen Highlights, Kinderbelustigung und natürlich den fachkundigen Führungen durch den 1872 erbauten dreistöckigen Galerieholländer lädt der Ernte- und Mühlenverein zu einem längeren Verweilen für die ganze Familie ein.

Bereits morgens ab 9 Uhr werden die Flohmarktstände aufgebaut. Auch kurzentschlossene private Anbieter sind hier noch gerne gesehen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Stand ist kostenfrei.

Oldtimer, Kinderspaß, Kaffeetafel, Führungen

Zum offiziellen Beginn um 11 Uhr startet das Blasorchester aus Uphusen mit dem Frühkonzert. „Immer wieder ein musikalischer Hochgenuss“, weiß Manfred Stelter, 1. Vorsitzender des Vereins, zu berichten. Zusammen mit dem Festauschuss hat er viele weitere Attraktionen für diesen Tag zur Blender Mühle geholt. „Jung und Alt können hier sicherlich den ganzen Tag verbringen, ohne das es jemandem langweilig wird“, so der einhellige Tenor.

Auf dem Freigelände findet man die Oldtimer und alte Traktoren von „de ole Schüün“ aus Magelsen, Schalen werden gedrechselt und Jürgen Knake aus Schwarme zeigt seine Kettensägekunst. Mit Ritterkämpfen, Ponyreiten mit den Thedinghäuser Zwergen, Hüpfburg und Kinderschminken sind auch die Kinder bestens versorgt. Und mit der Legosammlung von Pascal und Vincent Shehata fühlt man sich ein bisschen wie im Miniaturwunderland.

In der zweiten Mühlenscheune ist im ersten Stock das Museum mittlerweile „gewachsen“. Stube, Küche, Schlafzimmer, alte Schulbänke und viel mehr geben einen Eindruck von früher. Dort wird auch das Weben am Webstuhl und das Spinnen am Spinnrad gezeigt, Außerdem kann man Hüte aus „Oma´s Zeiten“ anprobieren. Heike Fischer aus Einste gibt Einblicke in das Klöppeln.

Kulinarische Genüsse

Kulinarisch kommt jeder auf seine Kosten. Mittagessen mit Hühnersuppe, Frikassee oder Vegetarisch vom Dillertal (12 bis 14 Uhr), Gegrilltes von der Schwarmer Grillhütte, Brot frisch aus dem Backofen, Eis & Crêpes und Jutta´s rollende Backwaren sowie eine breite Palette von Erfrischungsgetränken lassen keine Wünsche offen.

In der Mühlenscheune wird nach dem Frühkonzert ab 14 Uhr Kaffee zum Torten- und Kuchenbüfett gereicht. Die Konfitüren Manufaktur aus Kirchlinteln bietet ihre Marmeladen, Konfitüren und Gelees aus regional verfügbaren Früchten der Saison an. Außerdem findet man auch einen Stand mit selbstgemachten Likör.

Zu guter Letzt dreht sich aber alles um die Mühle und wettermäßig hoffentlich auch die Mühlenflügel. Die beiden ausgebildeten Müller des Vereins, Kurt Hustedt und Charly Neumann geben Auskünfte und Informationen über die Mühle und ihre Funktionsweise.

vg