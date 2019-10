Vielleicht das letzte Herbstgeflüster

Veranstalter kommt trotz gutem Besuch ins Grübeln – und will mit der Gemeinde sprechen

+ Jetzt guck sich das doch mal einer an: Beim Herbstgeflüster in Thedinghausen gab es auf jeden Fall einiges zu entdecken. Foto: Albrecht

Thedinghausen - Von Heiner Albrecht. Zum nunmehr dritten Mal fand am Wochenende die Ausstellung „Herbstgeflüster“ am Schloss Erbhof in Thedinghausen statt – und vielleicht zum letzten Mal in dieser Form.