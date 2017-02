Viel Spaß für junge Narren beim Kinderkarneval der Gilde

Die Thedinghauser Schützengilde hatte zum Kinderkarneval in Schröders Gasthaus eingeladen. Bunt geschmückt präsentierte sich der Saal mit einigen hundert Luftballons. Das waren prima Rahmenbedingungen für die Nachwuchsnarren. In vielen verschiedenen Kostüme tobten und amüsierten sich die kleinen Leute. Unter der Leitung von Heike Lühmann und Sandra Bruns sorgten Eierlaufen mit Überraschungseiern, Bobbycar-Rennen oder Tauziehen für Unterhaltung. Auch einige Eltern hatten sich in Kostüme geschmissen und waren auch auf der Tanzfläche zu finden, als DJ Stephan Teich mit dem „Happy Solo Orchestra“, ein sichtlich ausgezeichneter Animator, durch das Programm führte. Als Überraschung gab es viele Preise bei einer Verlosung und den Abschluss bildete traditionell die große Luftballonschlacht.. - Foto: ha