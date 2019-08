Viel Leben im alten Gemeindehaus

Krippe der Lebenshilfe in Blender hat Anfang des Monats ihren Betrieb aufgenommen

+ Seit Anfang des Monats kümmern sich (v.l.) Sarah Höfker, Cindy Kolditz, Klaudia Pfaff und Kirsten Piontek sowie (nicht im Bild) Kerstin Lindhorst um die Krippenkinder. Foto: pk

Blender - Von Philipp Köster. An der Wand hängt eine klassische Gitarre. Aber nicht zur Zierde. Kirsten Piontek spielt auf ihr jeden Tag. Zum Beispiel beim Morgenkreis. Denn Musik ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags in der frisch eingerichteten Krippe der Lebenshilfe in Blender, deren Leiterin Piontek ist. Seit Anfang August sind neun Kinder in dem sanierten ehemaligen Gemeindehaus der Kirchengemeinde untergebracht – acht Einjährige und ein Zweijähriger. Die Samtgemeinde Thedinghausen hatte das Gebäude wie berichtet von der Kirche erworben. Für 300 000 Euro inklusive Ausstattung hat die Kommune die Räume gemeinsam mit der Lebenshilfe hergerichtet und lässt die Organisation wie schon in Thedinghausen eine Krippe betreiben. 180 000 Euro hat das Land beigesteuert. Die 120 000 Euro sind für die Gemeinde „sehr übersichtlich“, wie es Sönke Havenich, Fachbereichsleiter Ordnung, Soziales und Schule formuliert. Zumal sich die Samtgemeinde nicht um das allerorten rare Personal sorgen muss, wie Bürgermeister Harald Hesse unterstreicht.