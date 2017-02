Viel los im Haus Auf der Wurth

Gruppenleiter und in den Gruppen Aktive stellten jetzt direkt im Haus auf der Wurth zusammen mit den Verwaltungsmitarbeitern Renate Dunker und Ronald Gewiß (von rechts) die Angebote dieses neuen Nachbarschaftshauses vor.

Thedinghausen - Ob singen, musizieren, handarbeiten, spielen, klönen und einander begegnen – das und einiges mehr ist seit einiger Zeit im Haus Auf der Wurth möglich. Alles kostenlos. Inzwischen haben sich die Gruppen im neuen barrierefreien Nachbarhaus an der Bürgerstraße eingerichtet.

Raumbelegung, Einrichten neuer Gruppen und organisatorische Belange klären die Gruppenleiter regelmäßig mit Rathausmitarbeiter Ronald Gewiß – befindet sich das Haus doch in Trägerschaft der Gemeinde Thedinghausen. Beim jüngsten Treffen am Donnerstagabend stellten die Leiter ihre Gruppen auch der Presse kurz vor – sie hoffen auf Zuwachs. Wer mitmachen oder sich informieren möchte: Anmeldungen sind nicht nötig. Einfach vorbeikommen reicht aus.

Da wären beispielsweise die Spaßmusikanten. Sie kommen mit ihrem Leiter Horst Langanke dienstags von 16 bis 18.30 Uhr zusammen. Zwölf Musiker – neun Mundharmonika- und je ein Gitarre-, Mandolinen- und Akkordeonspieler – proben volkstümliche Musik, leichte Schlager und Operettenmelodien. Das rund 160 Stücke umfassende Repertoire hat Langanke für „sein“ Orchester entsprechend angepasst.

Anschließend von 18.30 bis 21 Uhr singt die Gruppe „Tonart“ unter Leitung von Daniela Harmling. „Tonart“ ist recht neu und eine Untergruppe des Gesangvereins von 1888, berichtet Renée Marie Henke, die dort mitsingt. Live und in Farbe zu sehen ist der Chor beim Chorfest in Thedinghausen am 21. Mai, und natürlich auch auf runden Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen.

Außerdem gibt es die kleine Musikgruppe, die sonnabends von 16 bis 19 Uhr probt. Leiter Klaus-Dieter Pommerening studiert mit seinen Musikern, die Geige, Mundharmonika, Klavier, Orgel und Gitarre spielen, unter anderem Volkslieder, Schlager, aber auch ernste Musik ein. Er würde sich über weitere Instrumente freuen.

Handarbeit steht jeden zweiten Dienstag im Monat auf dem Programm. Von 14.30 bis 16.30 Uhr werden in geselliger Runde viele schöne Dinge gefertigt. Leiterin Siegrid Dahnken bietet desweiteren an jedem ersten Mittwoch im Monat Klönschnack an: Zwangloser Austausch von 15.30 bis 18 Uhr.

„Gemeinsam statt einsam“ heißt es an jedem dritten Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und jedem ersten Donnerstag im Monat von 17.30 bis 20 Uhr. Auch diese Gruppen leitete Renée Marie Henke. Es kommen überwiegend Frauen, die lieber in Gesellschaft ins Kino oder Theater, Kaffeetrinken oder ausgehen wollen. Apropos Kino: Jeden letzten Donnerstag im Monat wird im Rahmen des „Kinos im Nachbarhaus“ ein Film gezeigt. Beginn ist um 19 Uhr.

Mittwochs steht von 18 bis 22 Uhr Bridge unter Leitung von Ann-Katrin Günther auf dem Programm und freitags alle drei Wochen von 15.30 bis 18 Uhr Rommé. Jeden zweiten Mittwoch im Monat veranstaltet Wilma Leszinsky die Abendspielrunde von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Uwe Heine will eine Schachgruppe ins Leben rufen. Wer interessiert ist, meldet sich bei ihm unter Telefon 04204/ 7800. Sonntagmorgens finden auch die Schachpunktspiele des TSV Thedinghausen im Nachbarhaus statt.

Montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr steht das Haus im Zeichen der Sozialarbeit für Flüchtlinge. Voraussichtlich bis Ende April ist Werner Hahn dabei hier anzutreffen.

Die Initiative „Ankommen in Thedinghausen“ bietet montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr auch das „offene Haus“ unter Regie von Petra Hille-Dallmeyer mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen. Thedinghauser, die sich mit Flüchtlingen austauschen möchten, sind herzlich eingeladen.

Ergänzt wird das „offene Haus“ montags ab 16 Uhr mit dem Repair-Café: Günther Behrens aus Beppen repariert ehrenamtlich Haushaltsgeräte, berichtet Initiator Dieter Mensen. Mittwochs wird das „offene Haus“ zum Sprachcafé. Und für jeden letzten Sonntag im Monat organisiert Telse Daude von der Initiative das von 15.30 bis 18 Uhr offene Begegnungscafé.

Wer eine neue Gruppe einrichten möchte, erreicht Ronald Gewiß unter Telefon 04204/ 8863. is