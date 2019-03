Viel los im endlich fertigen Sportlerheim

Auch neue Ideen im TSV Thedinghausen, doch fehlen Übungsleiter / Jahresversammlung

+ Thedinghauser Sportlerin des Jahres ist Dagmar Knoch aus der Karatesparte (linkes Bild, links). TSV -Vorsitzende Angela Humpich zeichnete sie aus. Rechts Humpich mit den für langjährige Mitgliedschaft geehrten Wilma Leszinsky, Sigrid Feder, Daniel Feder und Elke Dykhoff (hinten, von links), sowie Georg Toppe und Günter Borghardt (vorn). Fotos: Albrecht

Thedinghausen – In den vorigen Jahren stand meistens der Bau des Vereinsheimes im Mittelpunkt jeder Jahreshauptversammlung des TSV Thedinghausen. Jetzt ist das Heim fertig. Neben der Fußballabteilung sind viele Gruppen des Gesundheitssports, die Turnsparte mit allen Tanzgruppen, die Karatekas und die Schachabteilung dort aktiv. „Jeden Tag ist was los“, freute sich TSV-Vorsitzende Angela Humpich in ihrem Jahresbericht im Gasthof Niedersachsen vor knapp 40 Mitgliedern. Am 18. Mai ist offizielle Einweihung des neuen Heims.