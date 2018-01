Viel Arbeit für die Feuerwehr in Thedinghausen

Thedinghausen - „Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr 2017 für die Ortswehr Thedinghausen, es galt insgesamt 65 Einsätze abzuarbeiten“, berichtete Ortsbrandmeister Timo Cordes am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung seiner Wehr.

Gefordert war die Thedinghauser Wehr bei einem Einsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaft (Hochwasser). Weiter stehen 30 Technische Hilfeleistungen und 34 Brandeinsätze zu Buche. 14 Mal schlugen dabei Brandmeldeanlagen an, was sich samt und sonders aus Fehlalarm herausstellte. Mit Einsatz- und Ausbildungszeiten kamen insgesamt 5 900 Dienststunden zusammen.

Auch 2018 dürfte viel Arbeit auf die ehrenamtlichen Brandschützer zukommen. Allein weil die Aufgaben der Wehren immer umfangreicher werden, muss die laufende Ausbildung immer wieder angepasst werden. Auch die Zunahme der Extrem-Wetterlagen und ihrer Folgen ist immer wieder eine Herausforderung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

Warten auf neues Löschfahrzeug

Fest vorgenommen hat man sich für dieses Jahr die Gründung der Kinderfeuerwehr. Hierzu stehen bereits acht Betreuer unter der Leitung von Andrea Meyer bereit.

In diesem Jahr soll endlich das 31 Jahre alte LF 8 gegen ein modernes LF 20 getauscht werden. Vielleicht kann bereits im Herbst das neue Fahrzeug in Dienst stellen, so die Hoffnung der Ortswehr.

Die Berichte der Funktionsträger zeigten einmal mehr, dass die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen sehr gut aufgestellt ist und eine zeitgemäße gute Ausrüstung zur Verfügung hat. Die Atemschutzgeräteträger konnten drei neue Einsatzkräfte hinzugewinnen. Einer wurde vor Ort ausgebildet und zwei kamen durch Neueintritt aus anderen Ortswehren fertig ausgebildet dazu.

Vereidigt und zur Feuerwehrfrau wurde Andrea Meyer. Befördert wurden: Kai Lasse Hübner und Lena Hübner zu Oberfeuerwehrmann bzw. Oberfeuerwehrfrau. Stefan Klukowski und Jens Laabs sind ab sofort Hauptfeuerwehrmänner. Den Dienstgrad Oberlöschmeister erreichte Andre Mader. Stefan Burkel wurde zum Hauptlöschmeister befördert und Jens Gieschen ist jetzt als Brandmeister unterwegs.

Hermann Prößler seit 60 Jahren dabei

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde Thomas Sander geehrt und bereits 60 Jahre ist Hermann Prößler dabei. Für seine Verdienste um die Sicherheit im Feuerwehrdienst wurde Gerd Kohlmeyer mit der silbernen Ehrennadel der Feuerwehrunfallkasse geehrt. Mit dem Ehrenzeichen in Bronze der Landesfeuerwehr wurde der Kamerad Heiko Ewert ausgezeichnet, um seine Verdienste in der Ausbildung der Feuerwehren zu würdigen.

In die Altersabteilung wurden Klaus-Jochen Busch und Werner Brüns überführt. Ausgetreten aus der aktiven Wehr sind insgesamt fünf Einsatzkräfte. Neuaufnahmen gab es aber dafür sechs: Mohammed Alfaraj, Uwe Grunau, Andre Jerzyk und Sandra Stehmeier, Madeleine Fröhlich und Steffen Plontke.

Somit zählt die Ortsfeuerwehr Thedinghausen 69 Aktive, davon neun Frauen. In der Seniorenabteilung sind 14 Kameraden.

140 Einsätze in der Samtgemeinde

Wiedergewählt wurden: Zugführer 1. Zug Jens Gieschen, stellv. Gerätewart Jens Laabs. Neu gewählt wurden: Funkbeauftragter Stefan Klukowski, stellv. Funkbeauftragter Henrik Leszinsky, stellv. Gruppenführer im 1. Zug Arne Norden, stellv. Gruppenführer im 2. Zug sind Sven Schlüsselburg und Heiko Beneke. Kinderfeuerwehrwartin wurde Andrea Meyer. Neuer Kassenprüfer neben Alexandra Ehrenbrink wurde Uwe Grunau.

In seinem Grußwort sprach der stellvertretende SG-Bürgermeister Metz den Dank von Rat und Verwaltung aus, nahm aber auch einige Kritikpunkte aus der Versammlung mit. Gemeindebrandmeister Köster überbrachte Grüße vom Kreisbrandmeister und der Partnerwehr Pratau. Er gab bekannt, dass es in der Samtgemeinde 2017 insgesamt 140 Einsätze gab.