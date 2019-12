Vater beklagt Probleme bei der Schulbusbeförderung in Riede

Riede - Die Schülerbeförderung in Thedinghausen, speziell Riede, schlug schon 2018 hohe Wellen, die anscheinend bis heute noch nicht ganz abgeebbt sind. Jedenfalls beklagen sich Eltern und nun auch Vater Daniel Voigt aus Emtinghausen in einem „offenen Brief“ an den Kreis Verden, das Busunternehmen von Rahden, die Ilse-Lichtenstein-Rother-Grundschule in Riede und auch diese Zeitung über Verspätungen, Versäumnisse und Fehler bei der Schülerbeförderung in jüngster Zeit.

Vater Voigt hat penibel aufgelistet mit Daten auch aus diesem November und Dezember, wann Busse gar nicht oder verspätet kamen, an wartenden Kindern vorbeifuhren oder in falscher Richtung unterwegs waren. So jedenfalls seine Feststellungen. Voigt: „Ich bin selber in Riede zur Schule gegangen, meine große Tochter hat sie besucht, und ich kann mich an solche Probleme in der Vergangenheit nicht erinnern. Ich bin mir unsicher, ob mein Kind sicher zur Schule und wieder nach Hause kommt. Ich arbeite in Bremen und kann bei Pannen doch nicht immer zur Stelle sein.“

Ralf Felden ist beim Landkreis Verden für die Schülerbeförderung und den öffentlichen Personennahverkehr zuständig und hat die Vorwürfe überprüft. Auch wenn er nicht jedes Vorkommnis an jedem Tag nachvollziehen kann, stellt er uns gegenüber fest: „Vereinzelte Fehler und Pannen sind sicher vorgefallen.“

Beispielsweise sei der Bus am 12. Dezember morgens um 7.35 Uhr an den Kindern vorbeigefahren, sodass Eltern noch ihre Kinder zur Schule bringen mussten. Der Busfahrer war an einem dort schon haltenden anderen Bus vorbeigefahren, den er für einen Schulbus hielt. „Das war ein Fehler des Busfahrers“, sagt Felden.

Er bestätigt auch, dass am 17. Dezember gegen 13 Uhr der Schulbus von Riede erst Richtung Dreye gefahren sei, was Verwirrung bei Grundschülern und später bei Eltern ausgelöst hatte. Es hatte aber einen guten Grund, denn der normale Kurs des Busses war durch ein Fahrzeug blockiert gewesen, sodass der Bus einen kleinen Umweg Richtung Dreye zum Wenden fahren musste. Felden: „Der Busfahrer hätte das kommunizieren, den Kindern sagen sollen. Dann wäre keine Unruhe entstanden.“

Verspätungen kämen vor immer wieder durch Baustellen beispielsweise in Emtinghausen-Bahlum oder in Dreye, so der beim Landkreis für die Schülerbeförderung Verantwortliche. Zum Teil habe der Kreis im Vorfeld über an die Schüler verteilte Flyer auch darüber informiert. „Ob die dann auch zu Hause bei den Eltern angekommen sind, wissen wir natürlich nicht sicher.“

Verspätungen entstehen aber auch durch die oft völlig überlastete Landesstraßenkreuzung in Uesen mit ihren langen Staus bis zur Ueser Brücke. Dann rückt der ganze Fahrplan der Schülerbeförderung in Thedinghausen nach hinten. Darüber hinaus wird der Fahrplan über den Haufen geworfen, wie Hinrich von Rahden, Seniorchef des Busunternehmens, betont, wenn Unfälle die Autobahnen blockieren. Darum suche sich der Autoverkehr andere Wege über nachgeordnete, bald verstopfte Straßen, und somit stecke auch der Bus fest. Davon werde auch sein Busunternehmen überrascht, und die Meldung über die Verspätung durch Stau könne nicht mehr schnell genug die Schulen erreichen.

Summa summarum gibt es laut Kreis durchaus berechtigte Kritikpunkte, aber in Riede nicht sehr viel mehr Probleme bei der Schülerbeförderung als auf anderen Strecken. Seit 2018 habe der Kreis in engem Kontakt mit dem Busunternehmen von Rahden aus Schwanewede, das auch in den Kreisen Osterholz und Cuxhaven unterwegs ist, Fehler und Versäumnisse minimiert, auch Fahrpläne realistischer gestaltet.

Bei aller berechtigten Kritik an dem Busunternehmen in der Vergangenheit hat der Verantwortliche des Kreises auch Lob für die in Rede stehende Firma parat. So habe sie die Schüler der Oberschule Thedinghausen vor Kurzem zu Schulbeginn wieder zurückgebracht, als dort wegen eines Heizungsdefekts einmal die Schule ausgefallen war (wir berichteten). Und an der Grundschule in Blender habe der Busfahrer angehalten und gewartet, als die Schüler einmal nicht rechtzeitig von der Schule zur Haltestelle gelassen worden seien.

Ein generelles Problem für die Verständigung von Busfahrern und Schülern stellen nach wie vor mangelnde Deutschkenntnisse von Fahrern und Fahrerinnen dar. Laut Felden schlägt sich auch in dieser Branche der Fachkräftemangel nieder, und so sind die Busunternehmen auf Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland, oft aus Spanien, angewiesen, was auch der Unternehmenschef bestätigt. Seine Firma versucht, dem auch mit Deutschunterricht für die Busdriver in der Außenstelle Morsum zu begegnen.

Nun soll nach den Weihnachtsferien bei einem „runden Tisch“ in der Rieder Grundschule über die Probleme bei der Schülerbeförderung weiter gesprochen werden.