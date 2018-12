Blender Bildkalender 2019 erschienen

Blender - Der beliebte Blender Bildkalender wurde in diesem Jahr neu gestaltet und zeigt zum ersten Mal eine Gegenüberstellung von alten und neuen Bildern.

Kalender-Macher Volker Wolters erläutert: „Mit diesem Kalender wird ein neues Kapitel eingeleitet: Statt ausschließlich alte Bilder zu zeigen, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Gegenüberstellung von historischen und neuen Ansichten im Hochformat. Gerade dieser direkte Vergleich ist sehr spannend, da man nun genau sehen kann, wie es an den heute bekannten Orten in Blender früher ausgesehen hat.“

Zusätzlich gibt es auf den Kalenderblättern eine kurze Erläuterung zu den Bildern. „Das neue Aussehen hat einen triftigen Grund“, so Volker Wolters, denn mit diesem Kalender sollen auch diejenigen angesprochen werden, die bisher nicht genau wussten, wo das alte Bild aufgenommen wurde.

+ Das Blender Schmuckstück heute. Interessant ist zum Beispiel die Blender Mühle in einer Ansicht von 1977, in der sie als Ruine ohne Flügel dasteht und auf dem neuen Bild wie Phönix aus der Asche wieder in alter Schönheit strahlt. Nur wenig verändert hat sich der Innenraum der Blender Kirche, hier liegt zwischen dem alten und dem neuen Bild eine Zeitspanne von beachtlichen 108 Jahren.

Der Kalender im DIN-A3-Hochformat ist in der Blender Filiale der Bäckerei Baalk und der Sparkasse Blender zum Preis von 18 Euro erhältlich. Auch bei Volker Wolters kann der Bildkalender direkt erworben werden (Hoher Weg 7). Wolters: „Ein ideales Geschenk zu Weihnachten.“

sp