Veganer Kochabend im Schützenhaus Thedinghausen-Beppen

Von: Philipp Köster

Dr. Wiebke Hübner hat schon mal ein paar mögliche Zutaten für den veganen Kochabend zum Pressegespräch in der Beppener Schützenhalle mitgebracht. © Köster

Beppen – In Schützenvereinen geht es bei Wettbewerbsschießen schon mal um Fleischpreise. Und die Mitglieder treffen sich im Herbst zum zünftigen Knippessen. Nun hat Wiebke Hübner ausgerechnet die Küche des Domizils des Beppener Schützenvereins zum Ort ihres ersten veganen Kochabends auserkoren. „Das war eine bewusste Entscheidung. Ich hätte es auch woanders machen können“, sagt die 36-Jährige.

Aber aus Verbundenheit zum Dorf und zu ihrem Wohnort Beppen lädt die promovierte Soziologin gerade dort an tierproduktfreier Ernährung Interessierte für Ende Juni zum gemeinsamen Kochen und Essen ein.

Und weil Grünröcke im Allgemeinen und die in Beppen sowieso offene Menschen sind, war die Nutzung der vollständig eingerichteten Küche auch kein Problem. „Herbert hat sofort Ja gesagt“, freut sich Wiebke Hübner über die prompte Zusage des Vorsitzenden Herbert Schumacher.

Die gebürtige Felderin ist wie inzwischen viele junge Leute nach dem Studium in die Heimat zurückgekehrt. Bereits seit zehn Jahren lebt sie vegan, also pflanzenbasiert. Anfang des Jahres hat Wiebke Hübner ihre Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin „bei Deutschlands Top-Fachfernschule“ dafür namens „ecodemy“ abgeschlossen, wie sie auf ihrer Internetseite schreibt. Ihre Arbeit als Ernährungscoach ist rein faktenbasiert, nicht etwa spirituell angehaucht, wie es zuweilen in der Szene vorkommt. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich unter anderem mit dem Zugang zur Ernährungsversorgung auseinandergesetzt. Seit 2018 arbeitet sie in einem Forschungsinstitut in Bremen, in dem sie gesundheitswissenschaftliche Studien und Praxis-Programme entwickelt, die die Gesundheitsförderung zum Ziel haben.

Zudem ist ihr Ansatz ideologiefrei, ihre Zielgruppe weit gefasst. „Ich bin völlig undogmatisch.“ Auch Menschen die nicht erklärt vegan oder vegetarisch leben, dürfen sich in der Beratung oder jetzt beim Kochabend angesprochen fühlen, wenn sie an einer „abwechslungsreichen, frischen, gesunden und vitaminreichen Küche“ interessiert sind.

Für ihre „Vegan Dinner Night“ im Schützenhaus plant Hübner ein Drei-Gänge-Menü. Sie will zeigen, wie man klassische Hausmannskost auch ohne tierische Produkte zubereiten kann. So gibt es einen Schokopudding auf Basis von Hülsenfrüchten. Als Hauptgang bereiten die 13 Teilnehmenden doch tatsächlich einen Braten zu. Woraus der besteht, wird aber nicht verraten. „Es wird auf jeden Fall lecker“, versichert die 36-Jährige. Während des gemeinsamen Zubereitens und Essens besteht auch immer Zeit für Fragen zu und Informationen rund um vegane Ernährung.

Dass sie mit ihrem Angebot auf offene Ohren beziehungsweise hungrige Mägen gestoßen ist, beweist die Tatsache, dass der Kochabend bereits ausgebucht ist. Ein zweiter Termin ist aber bereits in Arbeit. Beim ersten Mal sind übrigens auch Mitglieder des Beppener Schützenvereins dabei.

Weitere Informationen im Netz unter

www.wiebkehuebner.de

