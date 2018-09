Varste feiert und freut sich: So viele Erntewagen wie noch nie

Varste - „Solch ein Fest steht und fällt mit dem Wetter“, sagte der Vorsitzende des Erntevereins Varste-Seestedt-Laake erfreut, als er auf die vielen Gäste blickte, die am Sonntagnachmittag zum zweiten Teil des Erntefestes gekommen waren.

Bereits der Sonnabend war außerordentlich gut besucht. „Wir hatten 14 Erntewagen und Fuß- und Fahrradgruppen zum Umzug. So viele wie noch nie“, freute sich Jochen Grieme. Dazu muss man sagen, dass sich die Varster Erntejugend auch gut an anderen Erntefesten beteiligt und es stets zu Gegenbesuchen kommt.

Die geschmückten Straßen und vor allem etliche bunte Hofeinfahrten mit tollen Installationen kündigten das Erntefest schon an. Das gesamte Dorf feierte mit, als sich der Umzug mit Erntebräutigam Eric Böhlke an der Spitze aufmachte in Richtung Seestedt – zum Haus von Erntebraut Clara Jeggle.

Musikalisch wurde der Umzug von der Varster Hobbykapelle und dem Spielmannszug Blender begleitet. Und dazu dröhnten weitere Songs von einigen Festwagen.

+ Da hielt es die Varster Festbesucher nicht mehr im Zelt. Sie ließen es sich lieber draußen in der Sonne gutgehen.

Mit Geschick und einem flotten Spruch forderte Eric Böhlke die von der Erntejugend gebundene Erntekrone heraus. Den vertrockneten Besen schmiss der Bräutigam im hohen Bogen auf den Hof. „Das soll eure Kunst sein“, beschwerte sich Böhlke und bekam dann natürlich die richtige Krone.

Nach einem kurzen Aufenthalt setzte sich der Umzug weiter durch die Straßen bis zurück zum Festplatz in Bewegung. Dort wurden alle zunächst vom Erntevereinsvorsitzenden begrüßt, und es folgte der zweite Teil des Erntegedichtes. Grußworte des Blender Bürgermeisters Andreas Meyer schlossen sich an. Beim abendlichen Ernteball spielte die Tanzband „Let´s Dance“ bis in die Morgenstunden hinein und unterhielt die Feierfreudigen bestens.

Der Sonntagnachmittag begann mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Bei dem schönen Wetter zogen es die meisten Gäste zu den vielen Sitzgelegenheiten vor dem Zelt.

Die Jüngsten vergnügten sich derweil auf einer Hüpfburg. Eine Riesensandkiste war außerdem aufgebaut, und beim Bobbycar-Parcours durften sich die Lütten ebenfalls austoben. Großen Anklang fand auch das Kinderschminken.

Mit Musik der Varster Hobbykapelle und Gesangseinlagen des gemischten Chores Polyhymnia erlebte Jung und Alt einen schönen Nachmittag zum gelungenen Abschluss des zweitägigen Erntefestes. - ha