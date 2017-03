Vandalismus: Gemeinderat will Skateranlage nicht aufgeben

Thedinghausen - Die Skateranlage an der Bahnhofstraße wird nicht abgebaut und eingelagert. Das beschloss der Thedinghauser Gemeinderat am Dienstagabend im Gasthaus Niedersachsen mit großer Mehrheit.

Wie bereits berichtet, hatte sich die Verwaltung für eine Stilllegung der Anlage ausgesprochen, nachdem es dort immer wieder zu Vandalismusgekommen war. Gemeindedirektor Harald Hesse erneuerte während der Sitzung seinen Standpunkt: „Ich lasse die Benutzbarkeit dieser Anlage nur zu, wenn ich das auch verantworten kann. Schließlich ist die Verwaltung und damit auch ich haftbar, wenn dort etwas passiert, obwohl die Gefahrenpotenziale bekannt sind.“

Jugendliche haben lange gekämpft, man wolle ihnen nichts wegnehmen

Fast alle Ratsmitglieder wollten den Kindern und Jugendlichen die Skate- und Bikeanlage, um die sie so lange gekämpft hatten, nicht einfach wieder wegnehmen – zumal man mit einer Schließung die Falschen bestraft hätte, denn die eigentlichen Skater sind nicht die Vandalen. So wurde letztlich gleich ein ganzes Bündel an Vorschlägen gesammelt, um den Problembereich in den Griff zu bekommen.

So soll das Gelände eine klare Zugangsregelung erhalten (bislang ist das Areal von allen Seiten frei zugänglich), Licht soll installiert werden, um die dunklen Ecken auszuleuchten, Sozialarbeiter sollen öfter auflaufen – auch in den Abendstunden, Anwohner sollen aufgefordert werden, dort einmal Präsenz zu zeigen (gilt auch für Ratsmitglieder), die Polizei soll ab und zu mal unangemeldet eine Streife schicken, der ganze Bereich soll mit mehr Grün und mehr Farbe optisch aufgemöbelt werden (ein verwahrlostes Gelände zieht weite Verwahrlosung förmlich an), eine spezielle Sperrholzwand soll Grafitisprayern angeboten werden (die dann nicht mehr Häuserwände besprühen müssen) und einiges mehr. Zudem soll die Skateranlage in künftige Aktionen mit eingebunden werden, wie beispielsweise den Tag der sauberen Landschaft am 1. April.

„Weißem Häuschen“ droht der Abriss

Zudem soll der Dialog mit den Nutzern verstärkt werden. All diese Vorschläge werden derzeit gesammelt und dann von einem noch während der Sitzung eingerichteten Arbeitskreis auf eine schnelle Umsetzungsmöglichkeit geprüft. In diesem Arbeitskreis werden auch Bürger mitwirken, die sich während der Ratssitzung spontan gemeldet hatten.

Ein Problemfall, das heruntergekommene „weiße Häuschen“ könnte sich bald erledigt haben. Wie Gemeindedirektor Hesse erläuterte, sei man in vielversprechenden Verhandlungen mit der BTE mit Blick auf einen Abriss des Gebäudes.

500 Euro Belohnung ausgelobt

Auf keinen Fall will man sich von den zerstörungswütigen ungewollten Besuchern der Anlage weiter auf der Nase herumtanzen lassen. Darum beschloss der Gemeinderat, eine Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise auszusetzen, die zur Ermittlung der bisherigen Übeltäter führt. Diese sollen dann in Regress genommen werden. Hinweisgeber können sich im Ordnungsamt (04204/8826) melden.

Lediglich Heinz von Hollen sprach sich dafür aus, die Anlage so lange zu schließen, bis eine Besserung in Sicht sei.

Harald Hesse bekam mit auf den Weg, den Bauhof künftig regelmäßig und nach Bedarf an der Skateranlage vorbeizuschicken und für Ordnung sorgen zu lassen. Tenor im Rat: In diesen sauren Apfel müssen wir vorerst beißen.

sp