Vage Auskünfte zum Rieder Großprojekt

Von: Philipp Köster

Die Baustelle in Riede auf dem früheren Scholvin-Ortmann-Areal © pk

Riede – Das große Neubauprojekt im Rieder Ortskern nimmt langsam Formen an. Vor dem Jahreswechsel begannen die Arbeiten an den insgesamt fünf Gebäuden auf dem Gelände der früheren Traditionsgaststätte Scholvin-Ortmann, die im Jahr 2020 schloss und im Juli 2021 abgerissen wurde.

Was dort konkret geplant ist, bleibt leider ein wenig vage. Die Rede ist von drei Mehrfamilienhäusern und zwei Wohn- und Geschäftsgebäuden. Insgesamt sind 28 Wohneinheiten geplant. Die gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss sollen Platz für zwei Geschäfte und eine etwas größere gastronomische Einheit bieten.

Die SPD-Fraktion im Rieder Rat hatte der Verwaltung eine Anfrage gestellt, wie die Zukunft des Rieder Ortskern aussehen werde. Das Thema soll Gegenstand der kommenden Ratssitzung am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr in der Grundschule sein. Allerdings augenscheinlich nur im nicht öffentlichen Teil, wie die Tagesordnung des öffentlichen Teils erahnen lässt.

Bauamtsleiter Frank Bielefeld bestätigt dieser Zeitung auch nur Gebäudeanzahl, die 28 Wohneinheiten und die gewerbliche Nutzung, zu der er aber keine belastbaren Auskünfte zu geben vermag.

Die Baustelle Anfang Januar vom Seniorenquartier aus aufgenommen. © Christian Walter

Die Geschäfte sollen vermietet sein. Dem Vernehmen nach ist von einer Fleischerei und einer Bäckerei die Rede. Dank des Zuzugs von etlichen Neubürgerinnen und Neubürgern und dem neuen Seniorenquartier geht die SPD von einem erweiterten Kundenpotenzial aus.

Das vonseiten der Politik vor Monaten bekundete Interesse an einer gemeindlichen Nutzung einer gewerblichen Einheit in einem der Neubauten besteht nicht mehr. Zum einen weil offensichtlich alles vergeben ist, zum anderen, weil Geld in die Sanierung das Küsterhauses bei der Kirche gesteckt werden soll, um es später gemeindlich zu nutzen.

Die Morsumer Eigentümerfirma gibt auf Nachfrage keine weiteren Auskünfte.

