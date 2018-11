US-Landwirtinnen staunen in Beppen

Beppen - Von Henning Leeske. Auf zehntägiger Tour durch Deutschland mit dem Abschluss bei der EU-Kommission in Brüssel machte die Delegation mit US-amerikanischen Landwirtinnen auch in Beppen Station. Kreislandwirt Jörn Ehlers hatte ein attraktives Programm im Landkreis Verden für die Gruppe der McCloy-Stiftung zusammengestellt. In Beppen lag der Fokus auf der Tierhaltung. In Eißel gab es eine Diskussion auf dem Biohof Böse-Hartje.

So informierte sich die Gruppe aus US-Staaten von Hawaii bis North Dakota im Betrieb Wortmann über die Milchproduktion und Zucht der Holsteinerkühe. Sehr beeindruckt waren die Damen von der weitgehenden Automatisierung im Milchviehbetrieb, wo ein Melkroboter, ein Futterroboter und ein autonomer Schieber den Landwirten viel Arbeit abnehmen.

Rinderzüchterin Kalena Bruce aus Missouri – Besitzerin mit einer Herde von 600 Fleischrindern auf 1400 Hektar – berichtete von minimaler Technisierung in ihrem Betrieb. Es gebe dort nur einige hydraulische Stangen zur kurzen Fixierung während medizinischer Behandlungen der Rinder, auch wenn die Stereotypen von Cowboys im Sattel nicht mehr wirklich real seien.

Auf großes Interesse stieß die Partnerschaft des Hofes in Beppen mit einem Fleischrinderzüchter, weil Beppener Färsen (junge Kühe) als Leihmütter bei Fleischrindern dienen und so die meistens unproblematischen Geburten bei der Holsteinerrasse auch bei schwierigeren Fleischrassen genutzt werden könnten. Dieser Ansatz war den Produzentinnen von T-Bonesteaks und Burgerfleisch noch nicht bekannt. Sie nehmen diese „Amazing idea“ mit über den großen Teich.

Im Betrieb Denker begutachtete der Besuch die Sauenhaltung und erörterte mit Hinnerk Denker sowie Jörn Ehlers die jeweiligen Regularien dazu. Shannon Douglass aus Kalifornien berichtete, dass vor einigen Jahren in ihrem Staat die strengsten Schweinehaltung-Vorschriften der gesamten USA eingeführt worden seien und Schweinemastbetriebe daher in Nachbarstaaten abwanderten. „Unsere Farmer sind sehr mobil und geschäftstüchtig. Wennes ihnen in einem Staat zu teuer wird, kaufen sie einfach in einem anderen oder sogar einem anderem Land eine Farm zum Produzieren“, berichtete sie. Ehlers erläuterte, dass hierzulande die Strukturen gefestigter seien und der Hof oft langjähriger Familienbesitz über Generationen sei. „Deswegen verdrängen Bestimmungen wie jetzt bei der Ferkelkastration in den EU-Ländern in erster Linie unsere eigenen Tierhalter aus dem Markt“, so Ehlers. Denn in Dänemark etwa könnten Ferkelzüchter die Kastration mit lokaler Betäubung ohne teuren Tierarzt vornehmen. Das Verfahren mit einem Hormonpräparat bei den Ferkeln stieß auf Kritik von Rinderzüchterin Kalena Bruce: „Unser Rindfleisch nach der Hormonbehandlung für besseres Wachstum wollt ihr in Europa nicht, aber euer Schweinefleisch hier wird auch hormonell behandelt, um die Kastration zu umgehen“.

Das Problem auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte vereinte die Landwirte aus Beppen und den USA wieder. Rosella Mosby aus dem Großraum der Boomtown Seattle betreibt eine Gemüsefarm auf 140 Hektar, findet aber schwer Mitarbeiter, weil unter anderem die Wohnungspreise so hoch seien, dass die Landarbeiter sich das Leben dort nicht leisten könnten. Daher müsse sie auf 100 Saisonkräfte setzen, um die arbeitsintensive Zucchini- und Gurkenernte zu schaffen.

Beim Abendessen im Biohof Böse-Hartje kamen noch Themen wie andere Einnahmequellen der Betriebe zur Sprache. Wir berichten in einer der nächsten Ausgaben.